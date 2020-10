Poznaliśmy wymagania sprzętowe Assassin’s Creed Valhalla na PC

Najbliższe tygodnie będą dla Ubisoftu niezwykle ważne, gdyż firma szykuje się do premier dwóch gier ze swoich flagowych serii – Watch Dogs: Legion oraz Assassin’s Creed Valhalla. Do pierwszej z nich, wymagania sprzętowe poznaliśmy dwa dni temu. Teraz dowiedzieliśmy się, jakiego sprzętu potrzeba do odtworzenia średniowiecznej Anglii.

Dlatego że najnowsza część Assassin’s Creed przeniesie nas właśnie do tamtego miejsca, do IX wieku. Wcielimy się w niej w postać o imieniu Eivor – w zależności od decyzji, kobietę lub mężczyznę. Wikinga, który szuka nowego domu dla swojego klanu, zaraz po przybiciu do wybrzeży Anglii i rozpoznaniu się w tamtejszych urodzajnych ziemiach. Nowością dla serii ma być możliwość rozbudowywania własnej osady, wcześniej zdobywając w tym celu potrzebne surowce.

Oto wymagania sprzętowe Assassin’s Creed Valhalla na komputerach osobistych

Ubisoft udostępnił wymagania swojej nadchodzącej gry Assassin’s Creed Valhalla i, jak widzimy, podzielone zostały one na 5 kategorii. Okazuje się, że spełnienie rekomendowanych wymagań obiecuje nam grę w Full HD i 30 klatkach na sekundę.

Żeby jednak zagrać w 60 klatkach na sekundę przy tej rozdzielczości, zamiast NVIDIA GeForce GTX 1060 z 6 GB, trzeba będzie posiadać GTX 1080 z 8 GB.

Standardem wśród nadchodzących konsol następnej generacji i nadchodzących gier staje się dysk SSD. W tym przypadku będziemy potrzebować 50 GB wolnego miejsca na dysku.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Jeżeli są wśród Was osoby, które będą chciały zagrać w Assassin’s Creed Valhalla na możliwie najwyższych ustawieniach graficznych, czyli rozdzielczości 4K – trzeba myśleć już o karcie GeForce RTX 2080 z 8 GB, a także 16 GB RAM i procesorze Intel i7-9700K z taktowaniem na poziomie 3,6 GHz. To tyczy się trzydziestu klatek na sekundę – nie wiadomo, jakiego sprzętu potrzeba dla podwojenia ich i żeby uruchomić grę na ustawieniach Ultra.

Tak czy owak, gra będzie obsługiwać DX12 i oczywiście klatki na sekundę nie zostają zablokowane, tak że możemy grać w ich większej liczbie niż 60. Tytuł Ubisoftu ma zaoferować liczne opcje graficzne, dzięki którym spokojnie dostosujemy swój sprzęt pod wymagania gry.

Assassin’s Creed Valhalla zadebiutuje 10 listopada 2020 roku.

Zobacz też: