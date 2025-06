Zgarnij Assassin’s Creed Mirage lub Total War: Warhammer III za darmo!

Zazwyczaj na połączenie określeń „duże tytuły” i „za darmo” trzeba czekać latami. Tymczasem Assassin’s Creed Mirage z 2023 roku lub Total War: Warhammer III z 2022 roku może być Wasz bez płacenia już teraz. Będziecie musieli jednak wykonać kilka kroków.

Powrót do korzeni i wojna totalna

Choć Assassin’s Creed Mirage nie jest idealnym powrotem do klimatu, jaki Ubisoft był w stanie zaserwować nam w 2007 roku, to trudno też mówić o ogromnej porażce. Maciej w recenzji chwalił tytuł przede wszystkim za w miarę skompresowaną fabułę na 15-20 godzin, świetny system walki czy pomysł na realizowane przez bohatera śledztwa.

Assassin’s Creed Mirage (screeny: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Total War: Warhammer III to natomiast zwieńczenie trylogii strategii osadzonych w jednym z najpopularniejszych uniwersów fantasy. Do dyspozycji gracza oddano aż siedem zróżnicowanych ras, a naszym celem jest zdominowanie Królestwa Chaosu. Jeżeli jesteście fanami serii Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie czy Age of Wonders IV, musicie spróbować wojny totalnej w wykonaniu Warhammera.

Total War: Warhammer III (screeny: Creative Assembly | Steam)

Teraz możliwe jest zyskanie jednej z tych gier (nie tylko tych zresztą, o tym za moment) na własność w ulubionej przez graczy cenie wynoszącej okrągłe zero złotych. Będzie to jednak wymagało więcej niż dwóch kroków.

Gdzie zdobyć Assassin’s Creed Mirage lub Total War: Warhammer III za darmo?

Tym razem hojnym obdarowującym nie jest ani Prime Gaming, ani Epic Games Store, a Intel. W ramach akcji Software Advantage Program za zarejestrowanie się do newslettera możecie otrzymać klucz do jednej z czterech gier lub abonamentu na gry Ubisoft+.

Do wyboru są:

Assassin’s Creed Mirage: historycznie najniższa cena ~40 złotych, można też było ograć tytuł w ramach abonamentu Ubisoft+,

Nightingale: historycznie najniższa cena ~70 złotych,

Remnant: From the Ashes: w 2022 roku można go było zgarnąć za darmo na Epic Games Store,

Total War: Warhammer III: historycznie najniższa cena ~75 złotych),

półroczny abonament Ubisoft+ Classics: koszt 33,90 złotych miesięcznie – oszczędzamy zatem łącznie 203,40 złotych.

Jak odebrać ten gratis? Zasady promocji

Proces do przejścia jest relatywnie prosty. Zaczyna się od odwiedzenia strony poświęconej akcji i zarejestrowaniu się lub zalogowaniu – można do tego wykorzystać konto Google, jednak musicie pamiętać, że należy w tym celu zweryfikować numer telefonu za pomocą rozmowy lub SMS-a z kodem potwierdzającym.

Następnie wchodzicie na stronę, na której zapiszecie się do intelowskiego newslettera. W tym celu musicie podać swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz kraj. Po zaznaczeniu captchy i wysłaniu zgłoszenia czekacie na wiadomość od Intel Gaming Access. Proces może zająć kilka dni.

Po zalogowaniu się na stronie wpisujecie otrzymany klucz w odpowiednią rubrykę i postępujecie zgodnie z instrukcjami, w tym akceptujecie regulamin oferty. Po wszystkim wystarczy wybrać preferowaną przez Was nagrodę.