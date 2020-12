Ubisoft+ jest już dostępny w Google Stadia. Sprawdź, ile kosztuje

Ubisoft+, wcześniej znane jako UPlay+, został zapowiedziany w Google Stadia jeszcze w październiku, podczas ogłoszenia wsparcia dla Amazon Luna. Integracja gier z chmurą nie była jednak wtedy jeszcze dostępna, choć sytuacja miała zmienić się do końca roku. Firma spełniła swoje obietnice i już od poniedziałku użytkownicy Ubisoft+ mogą łączyć swoje konta ze Stadią.

Ubisoft+, czyli usługa na kilka platform

Ubisoft+ umożliwia strumieniowanie gier na dowolną platformę, o ile jest ona na niej dostępna, a my mamy wykupiony abonament. Co ciekawe – usługa oferuje progresję wieloplatformową, więc rozpoczynając grę na PC, możemy ją kontynuować na innym urządzeniu od miejsca, w którym skończyliśmy.

To świetna opcja, która jest dostępna również na Google Stadia, choć chwilowo niestety tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Po ogłoszeniu integracji, niektórzy użytkownicy Ubisoft+ mogli już łączyć swoje konta ze Stadia, jednak określić to można było raczej wersją beta z powodu liczby uprawnionych do tego graczy. Firma oczekuje jednak pełnego wdrożenia integracji do 16 grudnia.

Ubisoft+ na Google Stadia, czyli kontynuuj grę na dowolnym urządzeniu

Wystarczy budżetowy sprzęt

Nie wszyscy mamy dość wydajne sprzęty, aby pograć w nowości choćby na średnich wymaganiach. Stadia, czyli jedna z usług grania w chmurze, zdejmuje jednak to ograniczenie. Biblioteka gier Ubisoft+ na PC oferuje ponad 100 tytułów firmy i co fajne – często są to edycje premium z dodatkowymi DLC i bonusami (choć nie są dostępne na każdej platformie w tej wersji). Na chwilę obecną nie wiemy ile z tych tytułów dostępnych będzie na Stadii, jednak mamy potwierdzone info, że zagramy na niej z pewnością w najnowsze hity, takie jak Assassin’s Creed Valhalla , Immortals Fenyx Rising i Watch Dogs: Legion.



Gry Ubisoft+ dostępne na Google Stadia

Poniżej przedstawiam listę gier dostępnych w chwili obecnej. Choć nie zawiera wszystkich tytułów dostępnych na PC, to z pewnością zaciekawi sporą liczbę klientów. Mamy tu bowiem bardzo fajne tytuły, dostępne często w najbogatszych wersjach.

Assassin’s Creed Odyssey — Stadia Ultimate Edition

Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition

Family Feud

Far Cry New Dawn Deluxe Edition

Far Cry 5 Ultimate Edition

Ghost Recon Wildlands Ultimate Stadia Edition

Immortals: Fenyx Rising Gold Edition

Monopoly

The Crew 2 — Gold Edition

The Division 2: Warlords of New York Ultimate Edition

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — Ultimate Edition

Trials Rising — Digital Gold Edition

UNO Ultimate Edition

Watch Dogs 2: Ultimate Edition

Watch Dogs Complete Edition

Watch Dogs: Legion

Nie wiem jak Wam, ale mi to wystarczy, aby zgodzić się na opłacanie abonamentu w wysokości 15 dolarów miesięcznie za dostęp do tych gier, bez potrzeby kupowania nowego sprzętu. Zaoszczędzona kwota z pewnością pozwoli cieszyć się tymi tytułami przez długi czas i jeszcze zostałoby nam trochę pieniędzy na prezenty świąteczne – gdyby tylko usługa ruszyła w Polsce. Niestety, dostępna jest na razie tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, choć mamy nadzieję na jej szybkie pojawienie się w naszym kraju.

Zwiastun nowości Ubisoft+, w tym Assassin’s Creed Valhalla i Watch Dogs: Legion.

Stadia Pro nie jest wymagana

To jest zdecydowanie dobra wiadomość. Korzystanie z Ubisoft+ na Stadia nie wymaga wykupywania abonamentu na wersję Pro, choć dzięki niej otrzymamy dostęp do 4K i HDR. Warto tu nadmienić, że darmowa Stadia pozwala na bezproblemową transmisję strumieniową w 1080p, która w zupełności wystarczy większości graczy.

Czy jest zatem na co czekać? W mojej opinii owszem, gdyż tytuły oferowane przez Ubisoft w usłudze na Google Stadia wystarczą na wiele godzin rozrywki, a w cenie niecałych 15 dolarów miesięcznie, aż żal będzie ich nie ograć :)