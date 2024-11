Amazon uruchomił nowy sklep. To konkurencja dla Temu i Shein

Jest odpowiedź amerykańskiego przedsiębiorstwa na platformy sprzedażowe Temu i Shein. Amazon uruchomił kolejny serwis, w ofercie którego klienci znajdą tanie produkty z dostawą z Chin.

Platforma Amazona z tanimi rzeczami z Chin stała się rzeczywistością

W październiku 2024 roku pojawiły się pierwsze wieści na temat nowej platformy tworzonej przez Amazon. Przyszły serwis e-commerce zapowiadany był jako konkurent m.in. dla chińskich Temu oraz Shein.

Z przecieków wynikało, że nowy sklep online miałby oferować tanie produkty, a sprzedawcy mieliby narzucony limit maksymalnej kwoty za daną rzecz. Przykładowo biżuteria miałaby kosztować do 8 dolarów, pościel mniej niż 9 dolarów, gitary poniżej 13 dolarów, a sofy miałyby być tańsze niż 20 dolarów. Dostawy byłyby wolniejsze niż na Amazonie – od 9 do 11 dni.

Teraz plotki z zeszłego miesiąca stały się faktem, bo amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe uruchomiło Amazon Haul. Sklep został udostępniony w wersji beta aplikacji zakupowej Amazon na smartfonach oraz w mobilnej witrynie internetowej i jest skierowany do wybranych użytkowników z USA. Platforma trudni się sprzedażą towarów bezpośrednio z Chin, podobnie jak działa to u konkurencyjnych Shein oraz Temu.

Haul (źródło: Amazon)

Co oferuje platforma Haul?

Amazon to prawdziwy gigant w kategorii sprzedaży, jednak – jak zaznacza portal Android Authority – pojawienie się na rynku e-commerce chińskich platform osłabiło pozycję amerykańskiego przedsiębiorstwa. Wygląda na to, że Haul ma być metodą na lekkie zepchnięcie konkurencji z toru. Wśród kategorii produktów na nowej platformie znalazły się Moda, Dom, Styl życia, Elektronika i inne.

Jak przekazał Amazon w informacji prasowej, Haul to zupełnie nowe doświadczenie zakupowe, z własnym koszykiem, systemem wyszukiwania produktów oraz kasą. Każdy z oferowanych produktów kosztuje mniej niż 20 dolarów, z czego większość kosztuje poniżej 10 dolarów. Klienci znajdą tam nawet artykuły za jednego dolara. Użytkownicy mogą kupić m.in. etui na iPhone’y 16 za 1,79 USD, świąteczne bieżniki na stół po 2,99 USD czy bransoletki i kolczyki za 2,99 USD.

Serwis działa bardzo podobnie do swoich konkurentów – Temu i Shein. Wysyłka pojedynczych paczek wprost z Chin do USA poprzez transport lotniczy jest tańsza, choć czas dostawy jest dość długi. Według amerykańskiego przedsiębiorstwa czas dostarczenia przesyłki wyniesie od jednego do dwóch tygodni.

Użytkownicy nowej platformy sprzedażowej mogą korzystać z darmowych dostaw dla zamówień za minimum 25 dolarów. Jeśli klient nie spełnia tego warunku, koszt dostawy wynosi 3,99 dolarów. Haul umożliwia też bezpłatny zwrot dla produktów o wartości powyżej 3 dolarów w ciągu 15 dni od dostawy.

Dodatkowo, w przypadku zakupu większej liczby produktów w ramach jednego zamówienia, klienci mogą skorzystać z 5% rabatu dla zamówień o wartości powyżej 50 dolarów oraz z 10% obniżki przy zakupach za minimum 75 dolarów.