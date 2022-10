Tesla Cyberquad – quad dla dzieci – musi zostać wycofany

Trzeba przyznać, że Tesla Cyberquad, czyli quad przeznaczony dla dzieci, prezentuje się naprawdę dobrze i futurystycznie. Okazuje się jednak, że musi zostać wycofany, ponieważ nie spełnia norm bezpieczeństwa.

Elektryczny quad dla dzieci

Pamiętacie jeszcze premierę Tesli Cybertruck? Elektryczny pickup, wyglądający jakby został wyciągnięty z filmu sci-fi, został zaprezentowany w 2019 roku. Co prawda jeszcze nie trafił w ręce klientów, ale trzeba przyznać, że zapowiada się interesująco, a sama jego prezencja była jak najbardziej ciekawa. Oczywiście nie mogła być nudna, skoro jego możliwości przedstawiał sam Elon Musk.

Podczas pokazu ładowności Cybetrucka wykorzystano quada, którego stylistyka była zbliżona do nowego samochodu amerykańskiej firmy. Wówczas nie było pewne, czy pokazany, mały pojazd trafi do produkcji.

Pod koniec 2021 roku, dwa lata po oficjalnym odsłonięciu elektrycznego pickupa, quad wyraźnie inspirowany tym z pierwszej prezentacji został wprowadzony do sprzedaży. Co prawda był mniejszy i przeznaczony dla dzieci, ale naprawdę nie można było mu odmówić dobrej stylistki.

Tesla Cyberquad, jak przystało na pojazd sprzedawany przez firmę Muska, otrzymał napęd elektryczny. Prędkość maksymalną ustalono na 16 km/h, a dodatkowo pojawił się tryb ograniczający ją do 8 km/h. Wypada dodać, że akumulator umożliwia przejechanie do 24 km, a jego pełne naładowanie trwa 5 godzin.

Sprzęt jest naprawdę ciekawy, aczkolwiek niekoniecznie tani – w dniu debiutu jego cenę ustalono na 1900 dolarów. Warto mieć na uwadze, że mimo iż nazwa sugeruje, że jest to produkt Tesli, to tak naprawdę został on wyprodukowany przez firmę Radio Flyer.

Tesla Cyberquad nie spełnił norm bezpieczeństwa

Rodzice, którzy zdecydowali się na zakup opisywanego quada, nie będą zadowoleni z tej informacji. Okazuje się, że Tesla Cyberquad musi zostać wycofany po tym, jak amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) stwierdziła, że ​​nie spełnia on norm bezpieczeństwa dla młodzieżowych quadów. Łącznie ma zostać wycofanych 5000 egzemplarzy.

Według CPSC, Tesla Cyberquad nie spełnia federalnych norm dotyczących zawieszenia mechanicznego i maksymalnego ciśnienia w oponach, a do tego jego producent zapomniał zadbać o przekazanie klientom wymaganych wytycznych – np. zaleceń wiekowych czy innych informacji, związanych z bezpieczeństwem.

Właściciele powinni przestać go używać i skorzystać ze strony Radio Flyer w celu wykonania procedury zwrotu pieniędzy. Co ciekawe, wymagany jest tutaj demontaż i oddanie sterowania silnika.

Cóż, Tesla Cyberquad, mimo iż całkiem interesujący i wizualnie atrakcyjny, dość szybko zakończył swoją karierę. Na koniec, w ramach pocieszenia, dodam, że nie ma żadnych potwierdzonych przypadków poważnych obrażeń podczas korzystania z tego elektrycznego quada dla dzieci.