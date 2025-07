Apple Watch dogoni konkurencję. Trwają prace nad nową funkcją

Ze zmian znalezionych w kodzie iOS 26 wynika, że w Cupertino pracują nad nową funkcją dla Apple Watchy. Zegarek wystawi użytkownikowi ocenę.

Ocena snu zawita do Apple Watchy

Oczywiście, Apple Watche mogą zbierać dane na temat snu użytkownika, a także wykryć poszczególne jego fazy. Podczas testów Apple Watcha Series 10 miałem okazję przekonać się, że działa to naprawdę dobrze. Do tego dochodzą dodatkowe funkcje, jak przykładowo wykrywanie bezdechu sennego.

Mimo wszystko można odnieść wrażenie, że Apple dopiero wkracza w mierzenie snu, a cała funkcjonalność z tym związana pozostaje nieco w tyle na tle licznych konkurentów. Złośliwi stwierdzą pewnie, że to przez słaby czas pracy smartwatchy z Cupertino, który niekoniecznie zachęca, aby spać z zegarkiem. Skoro wielu właścicieli może odkładać Watche na ładowarkę przed pójściem spać, to przecież nie ma sensu wkładać większego wysiłku w rozwój funkcji dotyczących snu.

Zostawmy jednak złośliwości na inną okazję i skupmy się na nowej funkcji, która w najbliższej przyszłości może zostać wprowadzona do Apple Watchy. W kodzie iOS 26 znaleziono grafikę, która przedstawia smartwatch z liczbą „84”. Znajduje się ona we wnętrzu okręgu składającego się z trzech kolorowych pasków, które prawdopodobnie odpowiadają poszczególnym fazom snu.

Wspomniana liczba ma odnosić się do funkcji oceny snu użytkownika. Potwierdza to sama nazwa grafiki, czyli „Watch Focus Score”. Ocena może być wystawiana w skali od 0-1 do 100 punktów. Możliwe, że zmierzona wartość będzie brana pod uwagę przez inne funkcje zdrowotne, które oceniają ogólny poziom energii użytkownika na początku każdego dnia.

Trudno ocenić, kiedy rozwiązanie zostanie udostępnione, ale możliwe, że jeszcze w tym roku, wraz z pojawieniem się nowych systemów operacyjnych w wersji stabilnej. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że funkcja nie zostanie ograniczona wyłącznie do najnowszych, tegorocznych zegarków.

Nie będzie to nic nowego, a tym bardziej innowacyjnego na rynku. Ocenę snu znajdziemy w wielu zegarkach – np. OnePlus Watch 3, Samsung Galaxy Watch Ultra, Garmin Fenix 8 czy Amazfit Active 2.

