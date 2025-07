Nowość dla osób wymagających niewiele, poza dużą baterią

Realme Narzo 80 Lite 4G to nowy smartfon kierowany do osób, które nie mają zbyt dużych wymagań, ale chcą, by urządzenie miało przynajmniej akumulator o sporej pojemności. Rzućmy okiem na jego specyfikację.

Realme Narzo 80 Lite 4G – budżetowy smartfon z dużą baterią

Jak to budżetowiec w 2025 roku, smartfon Realme Narzo 80 Lite 4G został wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Niepokoić może maksymalna jasność (HBM) na poziomie 563 nitów, przez co widoczność w szczególnie słoneczne dni może być po prostu kiepska.

Nie zanosi się też na to, by był to demon prędkości. Jego sercem jest bowiem procesor Unisoc T7250, a współpracuje z nim maksymalnie 6 GB RAM. Do tego mamy jeszcze 64 lub 128 GB pamięci masowej z opcją rozszerzenia przy użyciu karty microSD.

Największym atutem smartfona może okazać się długi czas pracy. Jego akumulator cechuje się bowiem pojemnością aż 6300 mAh. Niestety, maksymalna moc ładowania wynosi tylko 15 W. Wypada też docenić obecność świeżutkiego systemu Android 16 (z nakładką Realme UI 6.0), a dla części osób dodatkowym atutem może być gniazdo mini jack 3.5 mm.

Realme Narzo 80 Lite 4G (fot. Realme)

Sekcję fotograficzną tworzą: główny aparat 13 Mpix (f/2.2) oraz przednia kamerka do selfie 5 Mpix (f/2.2). Do tego dochodzi dioda powiadomień, a dopełnieniem całości jest umieszczony z boku czytnik linii papilarnych.

Wymiary? 167,2×76,6×7,94 mm. Waga zaś wynosi 201 g. Jeśli natomiast chodzi o wytrzymałość, urządzenie spełnia wymogi normy IP54.

Ile kosztuje Realme Narzo 80 Lite 4G?

W Indiach smartfon Realme Narzo 80 Lite 4G dostępny jest w dwóch kolorach (czarnym i złotym) oraz dwóch konfiguracjach, których ceny przedstawiają się następująco:

4/64 GB – 7299 rupii (równowartość ~305 złotych),

6/128 GB – 8299 rupii (~350 złotych).

Nie nastawiałbym się jednak na premierę w Polsce, bo seria Narzo przestała docierać do naszego kraju w okolicach 2022 roku. Jeśli szukasz stosunkowo taniego smartfona w ofercie tego producenta, sprawdź Realme C71 za 699 złotych – niedawno miałem okazję spędzić z nim parę tygodni i jest to całkiem interesująca opcja, szczególnie ze względu na akumulator 6000 mAh. Alternatywnie jest jeszcze nie najgorszy Realme Note 60, ale jego akumulator ma już typowe 5000 mAh.