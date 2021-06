Apple Watch zmierzy temperaturę ciała. Brzmi świetnie, ale na taką funkcję jeszcze poczekamy

Tegoroczny model Apple Watcha jeszcze się nie pojawił, a w Cupertino nie brakuje pomysłów na rozwój następnych generacji. Trzeba przyznać, że użytkownicy przyszłych smartwatchów firmy Tima Cooka nie będą narzekać na nudę.

W tym roku bez dużych nowości w oferowanych funkcjach

Apple nie musi spieszyć się z wdrażaniem nowości do Apple Watcha. Po pierwsze, w przeciwieństwie do smartfonów, nie ma konieczności gonienia za konkurencją. Po drugie, mamy do czynienia z najczęściej kupowanym smartwatchem na rynku, który cieszy się ogromną i nieustającą popularnością.

Nie oznacza to jednak, że firma z Cupertino zamierza spoczywać na laurach. W tym roku zobaczymy zauważalnie zmiany we wzornictwie. Za śladem innych urządzeń Apple, smartwatch otrzyma bardziej kanciastą konstrukcję, co już powinno mu zapewnić spory sukces.

(fot. Matt Talks Tech, AppleTrack)

Jak wynika z najnowszych doniesień, Apple Watch series 7 dostanie szereg zmian związanych z wyświetlaczem. Ramki mają być jeszcze smuklejsze, a przestrzeń między ekranem a warstwą ochronną zostanie zmniejszona. Do tego dojdzie jeszcze usprawniona technologia UWB.

Poziom cukru we krwi i temperatura ciała

W każdym Apple Watchu ważną kwestią są funkcje monitorujące organizm użytkownika. Niestety, mimo wcześniejszych rewelacji, w tegorocznym series 7 raczej nie zyskamy możliwości zbadania poziomu cukru we krwi. Bez obaw, Apple nie zamierza zrezygnować z tej funkcji, ale najpewniej jej debiut zostanie przełożony.

Prawdopodobnie poziom cukru we krwi pozwoli zbadać dopiero model series 8, którego należy oczekiwać w 2022 roku. Według nieoficjalnych informacji, pojawić ma się również opcja pomiaru temperatury ciała.

Apple Watch SE 2. generacji i wersja „ekstremalna”

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że Watch SE, który zadebiutował wraz z series 6, w przyszłym roku doczeka się następcy. Najpewniej zmiany obejmą procesor, a także dodane zostaną nowe funkcje. Trudno jednak teraz stwierdzić, czy Apple zdecyduje się odświeżyć wygląd.

To nie koniec nowości, które firma Tima Cooka ma szykować na 2022 roku. Mówi się, że Apple przygotowuje się do wprowadzenia jeszcze jednej wersji Apple Watcha. Ma ona charakteryzować się znacznie wytrzymalszą obudową, więc może okazać się dobrym wyborem dla osób uprawiających bardziej ekstremalne sporty. Oznacza to, że oferta będzie niebawem składać się z aż trzech różnych Watchy.