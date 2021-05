Kolejny Apple Watch zmierzy poziom cukru we krwi? To coraz bardziej prawdopodobne

Apple Watcha nie trzeba nikomu przedstawiać. Ten smart zegarek stał się przebojem od swojego pierwszego wcielenia i nieustannie święci sukcesy aż po najnowsze modele Apple Watch 6 i Apple Watch SE. Amerykanie sporo uwagi przykładają do jakości czujników monitorujących stan naszego zdrowia. Najnowsze informacje sugerują, że jest szansa, by przyszłe zegarki amerykanów mogły określać poziom cukru we krwi – i to już niebawem.

Poziom glukozy wprost z Apple Watcha

O tym, że największe firmy technologiczne pracują nad takim rozwiązaniem, wiemy nie od dziś – w styczniu pisaliśmy o tym wywołując do tablicy Apple i Samsunga. O ile wcześniejsze doniesienia były w sferze bezpodstawnych plotek, o tyle teraz, na jaw wychodzą interesujące szczegóły.

The Telegraph donosi, że brytyjska firma technologiczna Rockley Photonics potwierdziła niedawno, że Apple jest jednym z jej największych klientów. Firma twierdzi, że 100% jej przychodów w roku 2020 wypracowało dwóch klientów, z których jednym jest właśnie gigant z Cupertino.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że informacja ta wypłynęła na światło dzienne w oficjalnym dokumencie złożonym do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – w ten sposób mamy pewne źródło informacji. Brytyjczycy zapewniają w nim, że umowa z Apple jest kontraktem wieloletnim i firma związana jest z amerykanami umową na dostawę i rozwój technologii.

Jeśli przyjrzeć się uważnie temu, co firma oferuje, to okaże się, że jej posiadani są rozwiązania pozwalające na zmierzenie poziomu glukozy, a także stężenia alkoholu we krwi i to bez użycia medycznych przyrządów. Start-up ten specjalizuje się w monitorowaniu krwi za pomocą światła podczerwonego, co idealnie współgra z czujnikami stosowanymi w smart zegarkach. W opracowaniu jest też rozwiązanie służące pomiarowi ciśnienia we krwi.

Watch SE (fot. Apple)

Debiut już w krótce

Dyrektor generalny firmy Rokley – Andrew Rickman – przewiduje, że opracowana przez jego firmę technologia znajdzie się w produktach konsumenckich do 2022 roku. Odmówił on jednak komentarza w sprawie, czy premiera tego rozwiązania będzie miała miejsce w Apple Watchu.

Można się jednak spodziewać, że skoro już wcześniej pojawiały się plotki o tym, że Apple Watch 7 będzie wspierał taką funkcję, to zegarek ten może faktycznie stać się pierwszym takim gadżetem na świecie.

Póki co, pozostaje nam jednak uzbroić się w cierpliwość i poczekać, co przyniesie kolejna generacja smartwatcha Apple.