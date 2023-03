Apple Watch z taką funkcją zdenerwowałby nawet fanów Apple

Firma z Cupertino składa tysiące patentów, ale niektóre z nich zasługują na specjalną uwagę. Jeden z takich dotyczy Apple Watcha i opisuje system, który miałby ostrzegać użytkowników przed nieautoryzowanymi paskami.

Obecnie możemy kupić dowolny pasek

Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby do Apple Watcha założyć dowolny, pasujący pasek. Możemy sięgnąć po drogi, oryginalny, ale również po najtańszy z Aliexpress. Warto tutaj dodać, że takich tanich​​ pasków jest naprawdę sporo i pozwalają one w dużym stopniu spersonalizować wygląd Watcha na naszym nadgarstku. Mamy materiałowe, silikonowe, skórzane, a nawet metalowe paski i wiele więcej.

Co jednak, jeśli firma Tima Cooka chciałaby zmusić użytkowników do używania tylko jedynych, słusznych pasków, które przeszły autoryzacje? Brzmi to niedorzecznie, ale technologia, która została opisana w odkrytym patencie, mogłaby znaleźć takie zastosowania. Na szczęście, to jeden z najczarniejszych scenariuszy, który raczej nie zostanie zrealizowany, a przynajmniej mam taką nadzieję. Nad czym dokładnie pracuje zespół Tima Cooka?

Szalony, ale też ciekawy pomysł Apple

W złożonych dokumentach możemy przeczytać o pasku do Apple Watcha, który byłby wyposażony w zintegrowany układ NFC. Dzięki temu układowi pasek mógłby komunikować się ze smartwatchem i zapewniać kilka dodatkowych funkcji.

(fot. Patently Apple)

Przykładowo na podstawie paska mógłby zmieniać się interfejs na ekranie smartwatcha – m.in. dostosowanie głównego schematu kolorów do koloru paska. Co ciekawe, jeśli podłączamy oryginalne etui z MagSafe do iPhone’a, to już teraz na chwilę wyświetlany jest „ekran powitalny” właśnie w kolorze tego etui. Zbliżona technologia jest więc dostępna w produktach Apple.

Niepokojący jest jednak fragment patentu, w którym przedstawiana jest funkcja ostrzegania użytkownika, gdy ten podłączy nieautoryzowany pasek. Należy przez to rozumieć pasek, który nie został zatwierdzony przez Apple – zatwierdzone są oczywiście te stworzone przez Apple, ale również zaprojektowane przez współpracujące firmy. Mogłoby to wiązać się wyłącznie z wyświetleniem stosowanego ostrzeżenia, ale również z zablokowaniem jednej lub więcej funkcji.

Możliwe, że firma Tima Cooka mogłaby wykorzystać technologię do walki z podróbkami pasków, ale jak już wspomniałem to jeden z wielu scenariuszy. Rozwiązanie może znaleźć inne zastosowania – wspomniane wcześniej dostosowanie schematu kolorów, ale również uruchomienie określonej aplikacji czy pobieranie danych z czujników umieszczonych bezpośrednio w pasku.

Oczywiście obecnie mamy do czynienia tylko z patentem. Trudno stwierdzić, kiedy i czy w ogóle opisane rozwiązanie znajdzie zastosowanie w przypadku Apple Watchy. Mimo wszystko warto obserwować dalszy rozwój tego tematu.