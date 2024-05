Apple uratowało mnóstwo pieniędzy użytkowników

Chociaż wielu osobom będzie z pewnością trudno w to uwierzyć, to ten tytuł to żaden clickbait. Gigant z Cupertino co prawda nie kojarzy się z oszczędnościami lub ratowaniem pieniędzy klientów, ale tym razem Apple realnie pomogło użytkownikom. Kwoty i liczby, o których mowa, mogą przyprawić o zawrót głowy.

Apple walczy z oszustami

Gigant z Cupertino podkreśla, że od 2008 roku, gdy został uruchomiony App Store, nieustannie inwestuje w rozwój technologii, które mają na celu stworzenie „bezpiecznej przestrzeni do pobierania aplikacji”. Dzięki tym działaniom w ciągu ostatnich czterech lat udało się udaremnić potencjalnie fałszywe transakcje o wartości ponad 7 miliardów dolarów. Trzeba przyznać, że jest to porażająca kwota. W samym 2023 roku zablokowano fałszywe transakcje na kwotę 1,8 miliarda dolarów.

Apple chwali się, że opracowało szereg narzędzi i technologii, które pozwalają na skuteczne monitorowanie i zwalczanie oszustw w App Store. W latach 2020–2023 firma zablokowała ponad 14 milionów skradzionych kart kredytowych oraz udaremniła transakcje na ponad 3,3 miliona kont. Ponadto zamknięto prawie 374 miliony kont należących do deweloperów i klientów, a także usunięto prawie 152 miliony ocen i recenzji podejrzanych o oszustwo.

Tysiące apek znika z App Store

Przed trafieniem do użytkowników, każda aplikacja jest dokładnie sprawdzana przez zespół App Review, który liczy ponad 500 specjalistów. W 2023 roku przeanalizowano prawie 6,9 miliona aplikacji, z czego ponad 1,7 miliona zostało odrzuconych z powodu naruszeń prywatności lub oszustw. Zespół identyfikuje i usuwa szkodliwe aplikacje, w tym te, które zmieniają swoje działanie po zatwierdzeniu, np. na platformy do strumieniowania pirackich filmów czy nielegalne aplikacje hazardowe.

Apple w swoim komunikacie dodaje, że w 2023 roku odrzuciło ponad 248000 aplikacji za spam, kopiowanie innych aplikacji lub wprowadzanie użytkowników w błąd oraz ponad 38000 za ukryte funkcje. Aplikacje, które naruszają prywatność użytkowników, również są blokowane – w zeszłym roku było to ponad 375000 przypadków. Dzięki narzędziu Report a Problem niebezpieczne aplikacje są natychmiast usuwane z App Store. Ponadto w 2023 roku udaremniono udostępnienie prawie 98000 potencjalnie szkodliwych aplikacji, chroniąc tym samym użytkowników.