Garść fajnych nowinek zmierza do systemu tvOS

Lepsza rozrywka i większy komfort – to właśnie zapowiada Apple w kontekście systemu tvOS 18. Najnowsza aktualizacja nie wprowadza wprawdzie żadnych rewolucyjnych nowości, ale zaprezentowane podczas WWDC 2024 nowinki zdecydowanie mogą się podobać.

InSight, czyli pigułka wiedzy w czasie rzeczywistym

Jedną z najciekawszych nowości, które trafią do Apple TV (a więc świetnej przystawki Smart TV) wraz z aktualizacją tvOS 18, jest funkcja InSight. Przypomina X-Ray znany z platformy Amazon Prime Video, ale idzie jeszcze dalej: oprócz informacji o aktorach i postaciach na ekranie w czasie rzeczywistym wyświetla też dane na temat muzyki towarzyszącej konkretnej scenie.

źródło: producent

A że mamy do czynienia z ekosystemem, to taki utwór można od razu dodać do playlisty w Apple Music. Będzie tak, o ile – rzecz jasna – znajduje się on w katalogu usługi.

W tvOS 18 Apple ułatwi podążanie za akcją

Amerykański gigant postanowił także wykorzystać sztuczną inteligencję, a konkretnie uczenie maszynowe. Dzięki niemu ulepszona została funkcja Wzmacniaj dialogi, która – bez zaskoczenia – odpowiada za uwydatnianie mowy, w taki sposób, by nie zagłuszały jej inne odgłosy czy też muzyka.

źródło: producent

Rozwiązanie nie jest ograniczone tylko do głośników HomePod – doceni się je także podczas korzystania z głośników telewizora i zewnętrznych, wbudowanych w iPhone’a i iPada czy też słuchawek.

Aby umożliwić użytkownikom jeszcze lepsze zrozumienie dialogów, w najnowszej aktualizacji wprowadzone zostaną także automatycznie pojawiające się napisy. Bez ingerencji użytkownika trafią na ekran w takich sytuacjach, jak: inny język używany w filmie, wyciszenie dźwięku czy cofanie odtwarzania.

Jeszcze więcej nowości. Kiedy będą dostępne?

Co poza tym? Ano między innymi nowe wygaszacze ekranu oraz obsługa materiałów w formacie 21:9. Do tego: przeprojektowana aplikacja Fitness+ z bardziej przejrzystym interfejsem, rozszerzone możliwości SharePlay i funkcja dostępu gościnnego w aplikacji Dom. Ta ostatnia umożliwi udzielenie indywidualnego lub czasowego dostępu do inteligentnych zamków, bram i systemów zabezpieczeń innemu użytkownikowi.

System tvOS 18 znajduje się obecnie w fazie beta testów. Póki co dostęp do nowych funkcji mają zatem jedynie uczestnicy programu Developer Program. Do wszystkich użytkowników tej platformy trafią zaś jesienią 2024 roku – w ramach bezpłatnej aktualizacji.