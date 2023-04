Apple pomoże Ci zadbać o zdrowie, ale nie za darmo

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi do naszego życia, nie tylko za sprawą programów takich jak ChatGPT. Technologiczni giganci, by nie zostać „w tyle” za konkurencją, również chcą wykorzystywać moc AI. W sieci pojawiły się informacje, że Apple tworzy dla swoich klientów program oparty o sztuczną inteligencję, który pomoże im zadbać o zdrowie. Nie będzie jednak darmowy.

Zdrowotny choach Apple, za którego trzeba będzie zapłacić

Marka Apple pracuje nad usługą pełniącą coachingu zdrowotnego. Jak informuje serwis Bloomberg, nazwa kodowa nowego programu to Quartz. Portal powołując się na osoby związane z tym projektem, twierdzi, że jego głównym celem ma być motywowanie użytkowników do ćwiczeń, pomoc w poprawie nawyków żywieniowych oraz podpowiadanie, co zrobić, by poprawić swój sen.

Sprawne działanie nowej usługi ma umożliwić sztuczna inteligencja oraz dane zebrane z Apple Watch, które pomogą w tworzeniu programów treningowych dostosowanych do konkretnych użytkowników. Na ten moment nie jest znana większa ilość szczegółów dotycząca projektu Quartz.

Wiadomo natomiast, że za skorzystanie z niego trzeba będzie zapłacić. Wprowadzenie na rynek nowej usługi Apple planowane jest na 2024 rok, ale według nieoficjalnych informacji, może ona zostać przełożona, a nawet odwołana.

Aplikacja Apple Zdrowie (źródło: App Store)

Akcent zdrowotny również w iOS 17

Oprócz informacji o tworzeniu opartego o sztuczną inteligencję trenera, pojawiły się również doniesienia o zmianach w zakresie funkcji zdrowotnych, jakie szykuje Apple w nowej wersji swojego systemu operacyjnego. Największą nowością ma być fakt, że aplikacja Zdrowie pojawi się również na iPadach – oczywiście tych, które dostaną aktualizację do iOS 17. Przypomnijmy, że do tej pory użytkownicy mogli z niej korzystać tylko na iPhone’ach.

Ta zmiana z pewnością ucieszy wielu klientów, co widać już po komentarzach pojawiających się w sieci. Niektóre osoby piszą, że od dawna czekały na to, by móc przeglądać dane dotyczące swoich treningów na ekranie większym od smartfona.

To jednak nie wszystkie nowości, jakie przygotowuje firma. Nieoficjalne informacje mówią, że Apple chce do aplikacji wprowadzić nowy moduł, który będzie służył śledzeniu emocji. Prawdopodobnie użytkownicy będą odpowiadać na pytania dotyczące ich dnia i na tej podstawie program będzie „śledził” ich nastrój. Jednak w przyszłości algorytmy mogą być używane do określania nastroju użytkownika np. na podstawie jego mowy.

Aplikacja Zdrowie w iOS 17 ma też zyskać nowe funkcje dotyczące wad wzroku, takich jak krótkowzroczność. Póki co, nie ma jeszcze informacji o sposobie działania tego modułu.