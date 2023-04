DJI Mavic 3 Pro – ta potrójna kamera to gruby kaliber

DJI uruchamia sprzedaż nowej generacji drona z serii Mavic. Największe zmiany zaszły od strony fotograficznej. Sprzęt wyposażony został w całkiem nowe matryce. Niektóre „pożycza” od modelu Mavic 3, a inne – nie.

System trzech kamer na 3-osiowym gimbalu

DJI zaprezentowało kolejny obiekt westchnień twórców wideo. Zbiera on wszystko to, co było dobre w Mavic 3, ale wzbogaca to o lepszy teleobiektyw i nowy aparat z zoomem.

DJI Mavic 3 Pro (fot. DJI)

Główna matryca to ten sam czujnik, który znalazł się w modelu bez „Pro” w nazwie – 20-megapikselowa jednostka 24 mm ze zmienną przysłoną f/2.8-11. Jest w stanie nagrywać wideo ProRes 5.1K w 50 kl./s, a także DCI 4K oraz zwykłe 4K do 120 kl./s w 10-bitowym D-Log.

Sensor ten zapewnia 12,8-stopniowy zakres dynamiczny i wspiera go technologia Hasselblad’s Natural Color Solution (HNCS), co oznacza mniej więcej tyle, że nakręcone materiały będą doskonale odzwierciedlać kolory zastane w kadrze.

DJI Mavic 3 Pro (fot. DJI)

Drugi aparat to nowość – teleobiektyw ze światłem f/3.4 zamontowano przed matrycą 48 Mpix 1/1.3″ 70 mm. Jest w stanie powiększać obraz 3-krotnie i nagrywać wideo 4K z 60 kl./s. Wykona także zdjęcia w 12 Mpix.

Trzecia kamera to teleobiektyw 12 Mpix 1/2″ 7x 166 mm z przysłoną f/3/4. Może nagrywać 4K w 60 kl./s. Dla porównania, Mavic 3 miał w tym miejscu obiektyw 162 mm z przysłoną f/4.4. Matryca jest w stanie przechwycić 10-bitpwe wideo w Apple ProRes lub 8-bitowe H.264/H.265.

Całość zamontowana jest na 3-osiowym mechanicznym gimbalu, stabilizującym pochylenie, przechylenie i obrót.

Inteligentne funkcje Mavic 3 Pro

Jeśli chodzi o systemy, które pozwalają tak zaawansowanemu zestawowi kamer nie rozbić się o najbliższe drzewo, to jest się czym chwalić. Sprzęt wyposażono w wielokierunkowe czujniki do unikania przeszkód. Sporą pomocą jest najnowszy typ transmisji obrazu O3+, który oferuje podgląd na żywo w rozdzielczości 1080 pikseli przy 60 kl./s nawet do odległości 15 km (przy czym dron powinien znajdować się w zasięgu wzroku).

Poza tym kopter wyposażony jest we wszystkie smart funkcje DJI. Mamy więc między innymi:

Waypoint Flight (w którym operator ustawia trasę lotu),

Cruise Control (dron leci w dowolnym kierunku bez wychylania drążka),

Advanced Return to home (dron wraca do miejsca startu z włączonym omijaniem przeszkód),

Focus Track (główny i średni teleobiektyw śledzi wybrany obiekt w kadrze),

Quick Shot (najazdy w opcjach ruchu Dronie, Rocket, Circle, Helix),

MasterShot (w którym dron nie dość, że sam nakręci materiał, ale i go zmontuje).

Dron ma pozostawać w powietrzu do 43 minut – to taki sam wynik, jak w Mavic 3. Podstawowa wersja waży 958 g.

Ceny nowego DJI Mavic 3 Pro zaczynają się od 2139 euro z kontrolerem RC. Są też droższe opcje z dodatkowymi bateriami, czy kontrolerem z ekranem 1080p, aż do najbardziej wypasionej opcji za 4599 euro.