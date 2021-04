Zapłacisz za ekskluzywne podcasty? Apple twierdzi, że tak

Firma z Cupertino zaprezentowała dziś nowe iMaki, iPady Pro, a także lokalizatory AirTags. Ponadto zapowiedziała wprowadzenie nowej usługi w Apple Podcasts, która zapewni dostęp do ekskluzywnych podcastów w ramach płatnej subskrypcji.

Zmiany w aplikacji Apple Podcasts

Wśród zmian, które przyniesie iOS 14.5 i najbliższe aktualizacje pozostałych systemów operacyjnych Apple, pojawi się zauważalnie odświeżona aplikacja Apple Podcasts. Nie będziemy mieli do czynienia z rewolucją, aczkolwiek mimo wszystko pojawi się całkiem sporo zmian.

Użytkownicy zyskają dostęp do zmienionej karty wyszukiwania. Wprowadzone zostaną listy z najpopularniejszymi i najciekawszymi podcastami oraz kategoriami, a także strony z nowymi audycjami. Ponadto dodany zostanie również przycisk Smart Play.

W związku z tym, że aktualizacja aplikacji jest powiązana z nowymi wersjami systemów operacyjnych, z nowości skorzystają wyłącznie użytkownicy obecnie wspieranych urządzeń. Odświeżona aplikacja Apple Podcasts powinna zadebiutować w przyszłym tygodniu na iPhone’ach, iPadach i komputerach Mac. Wybrane nowości będą także dostępne z poziomu Apple Watcha i przystawki Apple TV.

Płatne podcasty w ramach nowej usługi

Planowana aktualizacja Apple Podcasts przygotuje aplikację do wdrożenia płatnych audycji. Po wniesieniu odpowiedniej opłaty, słuchacze zyskają dostęp do ekskluzywnych materiałów, z których część pojawi się wyłącznie w usłudze Apple.

Jak informuje firma Tima Cooka, nie będziemy mieli do czynienia z opłatą w formie podobnej do chociażby Apple Music czy Apple TV+. Ceny za każdą subskrypcję są ustalane przez twórców i domyślnie rozliczane co miesiąc, aczkolwiek dodana zostanie opcja rocznej opłaty.

W celu zachęcenia potencjalnych słuchaczy, twórcy będą mogli udostępnić bezpłatne wersje demonstracyjne lub nawet przykładowe odcinki. Usługa ma wspierać chmurę rodzinną, dzięki czemu z jednej subskrypcji skorzysta maksymalnie do sześciu członków rodziny.

Usługa ma zostać wdrożona w maju 2021 roku, ale nie poznaliśmy dokładnego terminu. Dostępna będzie w 170 krajach, więc najpewniej pojawi się również w Polsce. Trudno teraz stwierdzić, czy spotka się ze sporym zainteresowaniem. Z pewnością kluczowa będzie tutaj atrakcyjność materiałów oferowanych po zapłaceniu za subskrypcję.