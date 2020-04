Apple Music wkrótce z wygodniejszym udostępnianiem muzyki na Instagramie

Słuchasz muzyki korzystając z Apple Music i lubisz udostępniać ulubione utwory na Instagramie? Jeśli tak, to niebawem będzie to odczuwalnie wygodniejsze.

Spotify rozwija się szybciej od Apple Music

Spotify jest najpopularniejszą usługą streamingu muzyki i zostawia konkurencję daleko w tyle. Według ostatniego oficjalnego raportu, Szwedom udało się przyciągnąć łącznie 271 mln użytkowników, w tym 125 mln kont premium. Nic więc dziwnego, że Spotify jest często traktowany priorytetowo pod względem integracji z urządzeniami, różnymi usługami i aplikacjami.

Dodatkowo, sami twórcy Spotify sprawnie wprowadzają zmiany i nowe funkcje w aplikacji. Tak było chociażby w przypadku Instagrama – od dłuższego czasu można udostępniać ulubione utwory w relacjach na Instagramie, bez konieczności wykonywania zrzutu ekranu.

Osoby preferujące Apple Music nadal nie doczekały się funkcji tworzenia relacji na Instagramie. W związku z tym, muszą pogodzić się z niezbyt wygodną metodą dzielenia się muzyką – trzeba wykonać zrzut ekranu, a następnie dodać go do relacji. Ma to się jednak niebawem zmienić.

Instagram z lepszą obsługą Apple Music

Jota Melo, inżynier iOS, udostępnił na Twitterze post zapowiadający nową funkcję w Apple Music. W testowej wersji iOS 13.4.5 wprowadzono nowy sposób dzielenia się muzyką. Tak, chodzi o wrzucenie piosenek do relacji na Instagramie i Facebooku. Całość działania podobnie do rozwiązania znanego ze Spotify.

Saiu o primeiro beta do iOS 13.4.5! E agora você pode compartilhar músicas (além de álbuns e playlists) para as stories do Instagram e Facebook!! pic.twitter.com/hnYBuoV0Jt — Jota Melo (@Jota) March 31, 2020

W celu udostępnienia utworu należy tylko uruchomić Apple Music, przejść do menu udostępniania i z listy dostępnych pozycji wybrać Instagram. Po chwili zostanie wygenerowany post, który można wrzucić do relacji. Nie jest to znacząca zmiana, ale osoby lubiące dzielić się muzyką z pewnością będą zadowolone.

Ze względu na sposób aktualizacji domyślnych aplikacji w iOS, na wdrożenie nowości trzeba będzie poczekać do wydania iOS 13.4.5. Obecna wersja pozostaje w fazie testów beta i nie wiadomo, kiedy Apple zdecyduje się wprowadzić finalne wydanie tej aktualizacji. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.

źródło: Ubergizmo

