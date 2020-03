Koniec z hojnością Spotify. Okres próbny ponownie tylko na jeden miesiąc

Z serwisów streamingowych korzystają setki milionów użytkowników na całym świecie, jednak duża część nic za to nie płaci, godząc się na słuchanie reklam i szereg innych ograniczeń. Platformy starają się przekonać niezdecydowanych do przejścia na Premium różnymi promocjami i specjalnymi ofertami, jak okres próbny. Ten w Spotify skrócono na powrót do jednego miesiąca.

Spotify dla wielu osób stało się synonimem serwisu streamingowego, ponieważ jest to najpopularniejsza platforma tego typu na świecie. W czwartym kwartale 2019 roku korzystało z niego 271 mln użytkowników, jednak mniej niż połowa (125 mln) zdecydowała się wykupić pakiet Premium. Co ciekawe, pomimo tak ogromnej bazy słuchaczy, Szwedzi miniony kwartał zamknęli ze stratą operacyjną w kwocie aż 77 mln euro!

Spotify na przeróżne sposoby stara się przekonać użytkowników do przejścia na Premium, począwszy od uciążliwych ograniczeń w wersji darmowej (przynajmniej na urządzeniach mobilnych) i puszczania reklam firm trzecich, po bardziej przyjazne użytkownikom, jak przedłużony okres próbny do trzech miesięcy. To ostatnie przeszło jednak do historii.

Okres próbny Spotify Premium ponownie tylko na jeden miesiąc

W sierpniu 2019 roku Spotify niespodziewanie przedłużyło okres próbny aż do trzech miesięcy, podczas gdy do tamtej pory zamykał się on w jednym miesiącu, co jest standardem w branży. Mimo że była to potencjalna strata dla serwisu, to taka hojność mogła się opłacać – przez ten okres użytkownik mógł się na tyle przyzwyczaić do tej platformy, że prawdopodobnie niejedna osoba doznawała szoku po przejściu na wersję bezpłatną (osobiście uważam ją za nieużywalną na smartfonach – ograniczenia są naprawdę uciążliwe i psują przyjemność ze słuchania muzyki).

Okazuje się, że ta hojność nie będzie trwać wiecznie. Zupełnie przypadkiem wszedłem bowiem na stronę Spotify i ku swojemu zaskoczeniu zobaczyłem, że okres próbny Premium na powrót trwa tylko jeden miesiąc. Serwis nie poinformował o tym stosownym komunikatem i jednocześnie nie dawał do zrozumienia, że dotychczasowa oferta (tzn. ta na trzy miesiące) jest ograniczona czasowo.

Niewykluczone, że Spotify zdecydowało się na skrócenie okresu próbnego z trzech do jednego miesiąca, aby nie wprowadzać podwyżek cen, o których mówiło się niedawno lub przynajmniej przesunąć je w czasie, bowiem prędzej czy później i tak pójdą one w górę, jak wszystko inne, szczególnie że platforma częściej jest na poważnym minusie niż na plusie.

