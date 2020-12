Apple Music z Mastercard za darmo nawet przez 4 miesiące

Planujesz sprawdzić Apple Music lub powrócić do muzycznej usługi z Cupertino, i jednocześnie jesteś właścicielem karty Mastercard? Mamy dobrą wiadomość, bowiem teraz możesz otrzymać dostęp do usługi nawet przez 4 miesiące za darmo.

Apple Music w atrakcyjnej promocji

Mastercard, we współpracy z firmą Tima Cooka, przygotował promocję dla właścicieli swoich kart. Mogą oni otrzymać bezpłatny dostęp do usługi Apple Music. Wystarczy, że tylko wypełnią formularz i zaakceptują warunki promocji.

Słuchaj 70 milionów utworów. Pobieraj wszystko i odtwarzaj wszędzie, online lub offline. Słuchaj na każdym swoim urządzeniu z systemem iOS lub Android. Codziennie aktualizowane playlisty. Odtwarzaj radio, w którym znani artyści puszczają na żywo najnowsze hity. Podążaj za muzyką, którą kochasz wraz z tekstem ulubionych piosenek. Bez zobowiązań, możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Bądź zawsze na bieżąco z najlepszą muzyką dzięki Mastercard!

Promocja skierowana jest nowych subskrybentów, a także dla osób planujących powrót do serwisu streamingowego Apple. Pierwsza z wymienionych grup otrzyma 4 miesiące darmowego dostępu. Z kolei druga może liczyć na miesiąc bezpłatnego korzystania z usługi. Należy zaznaczyć, że obecni subskrybenci nie mogą skorzystać z przygotowanej oferty.

Mastercard informuje, że z Apple Music można korzystać na każdym urządzeniu z systemem iOS lub Android. Warto tutaj dodać, że usługa dostępna jest również na komputerach z macOS i Windowsem, a także z poziomu przeglądarki internetowej. Tak, nie jest ona ograniczona wyłącznie dla sprzętu Apple, aczkolwiek to właśnie na iUrządzeniach wypada ona najlepiej.

Jak skorzystać z oferty?

Wystarczy wejść na stronę promocji, a następnie wypełnić formularz, czyli wprowadzić dane karty Mastercard. Pozostaje jeszcze zaakceptować regulamin i kliknąć na przycisk „Sprawdź”.

Należy pamiętać, że kod promocji wygasa 14 lutego 2021 roku, więc nie warto zwlekać z jego wykorzystaniem. Dodatkowo, ważny jest on wyłącznie w przypadku aktywacji Apple Music w Polsce.

Apple One to również interesująca opcja

Osoby, które korzystają już z usługi muzycznej z Cupertino, powinny zainteresować się pakietem Apple One, który niedawno został wprowadzony przez zespół Tima Cooka. Kosztuje on niewiele więcej niż samo Apple Music (19,99 vs 24,99 złotych), ale zapewnia również dostęp do Apple Arcade, Apple TV+ oraz zyskujemy 50 GB przestrzeni w iCloud. To naprawdę atrakcyjna opcja dla właścicieli iUrządzeń.