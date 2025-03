Serwis Apple Music Classical wreszcie staje się szerzej dostępny

Masz ochotę posłuchać muzyki poważnej? Sięgnij po Apple Music Classical, które staje się wreszcie szerzej dostępne niż dotychczas. W jaki sposób skorzystać z tej usługi?

Usługa Apple Music Classical w końcu wychodzi poza aplikacje

Apple Music Classical to aplikacja do streamowania muzyki, która pod względem interfejsu i funkcjonalności jest bardzo podobna do tradycyjnej wersji Apple Music. Przy czym ta z dodatkiem „Classical” oferuje dostęp do muzyki klasycznej. Platforma została przejęta przez technologicznego giganta z Cupertino w 2021 roku, płynnie zastępując Primephonic.

Polscy użytkownicy iPhone’ów zyskali do niej dostęp pod koniec marca 2023 roku, a w maju także właściciele urządzeń z Androidem. W listopadzie 2024 roku Apple Music Classical dodano również do systemu samochodowego w ramach Apple CarPlay. Teraz wreszcie usługa zostaje jeszcze bardziej rozpowszechniona – tym razem staje się dostępna w przeglądarce.

More accessible than ever, introducing Apple Music Classical on the web: https://t.co/SJzywcK2dp pic.twitter.com/fQHbBmnoSR — Apple Music Classical (@AppleClassical) March 13, 2025

Aby uczcić udostępnienie wersji Classical w internecie, Apple ogłosiło wprowadzenie nagrania Symfonii nr 2 Juliusa Eastmana Symphony i Symfonii nr 2 Czajkowskiego w wykonaniu dyrygenta Franza Welsera-Mösta i Orkiestry Cleveland. Utwór ma być dostępny wyłącznie przez 6 tygodni.

W jaki sposób korzystać z Apple Music Classical?

Wersja Classical nie jest darmowa, choć bez logowania można „minimalnie wypróbować” serwis – m.in. zapoznać się z ograniczoną wersją interfejsu, biblioteką, a nawet odsłuchać fragment wybranego nagrania.

Apple Music Classical (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Aby jednak w pełni skorzystać z możliwości Classical, trzeba być aktywnym subskrybentem jednego z planów Apple Music. Na ten moment polscy słuchacze mają do wyboru trzy plany:

studencki – za 11,99 złotych za miesiąc;

indywidualny – za 21,99 złotych za miesiąc;

rodzinny – za 34,99 złotych za miesiąc.

Bez względu na wybrany pakiet, pierwszy miesiąc subskrypcji Apple Music jest darmowy. Każdy z planów obejmuje m.in. 100 milionów utworów i ponad 30 tysięcy playlist ułożonych przez ekspertów oraz strumieniowanie muzyki bez reklam, dostęp do dźwięku przestrzennego z Dolby Atmos i do 100 tysięcy utworów we własnej bibliotece muzycznej.

Plan Rodzinny pozwala na nieograniczone korzystanie z usługi przez nawet sześć osób, a także umożliwia stworzenie własnej biblioteki muzycznej dla każdego członka rodziny oraz generowanie dla nich spersonalizowanych rekomendacji.