Apple Music Classical z wyczekiwaną zmianą. Aplikacja spodoba się kierowcom

Firma z Cupertino, obok wszystkim dobrze znanej aplikacji Apple Music, oferuje również drugą aplikację muzyczną – Apple Music Classical. Teraz ta druga apka, która zapewnia dostęp do muzyki klasycznej, doczekała się ważnej aktualizacji.

Apple Music Classical wreszcie w CarPlay

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby muzyki poważnej słuchać w Apple Music. Jednak jeśli preferujemy głównie ten typ muzyki i niekoniecznie chcemy go mieszać z innymi gatunkami, to dobrym wyborem jest aplikacja Apple Music Classical. Skupiona jest ona właśnie na muzyce klasycznej, a wszystko podane jest w dobrze znanym już interfejsie, prawie identycznym jak w podstawowej aplikacji muzycznej Apple.

Dotychczas omawiana aplikacja miała dość poważną wadę. Otóż Apple Music Classical nie wspierała Apple CarPlay, co utrudniało słuchanie ulubionej muzyki w samochodzie. Kierowcom nowszych aut lub starszych z odpowiednim radiem pozostawało więc sięganie po Apple Music lub korzystanie z połączenia Bluetooth.

Za sprawą aktualizacji 2.1 aplikacja Apple Music Classical wreszcie pojawiła się w CarPlay. Trzeba przyznać, że firma Tima Cooka kazała użytkownikom długo czekać. Apka dla słuchaczy muzyki poważnej zadebiutowała w marcu 2023 roku, a dopiero teraz wprowadzana jest na ekrany samochodów. Nie wygląda to zbyt dobrze, bowiem CarPlay to rozwiązanie proponowane kierowcom przez Apple, a dotychczas brakowało w nim jeden z dwóch aplikacji muzycznych z Cupertino.

Aplikacja również w przypadku CarPlay ma interfejs zbliżony do podstawowej aplikacji Apple Music. To jednak nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem – Apple narzuca wszystkim twórcom apek określone wymogi w kwestii interfejsu w CarPlay. Oznacza to, że nawet Spotify ma bardzo zbliżony wygląd.

Aktualizacja jest już dostępna

Dla kierowców, którzy nie mogą doczekać się możliwości uruchomienia Apple Music Classical na ekranie samochodu mam bardzo dobrą wiadomość. Aktualizacja 2.1, która dodaje obsługę Apple CarPlay, jest już dostępna do pobrania z App Store.

Warto przypomnieć, że z Apple Music Classical mogą korzystać wszyscy aktywni subskrybenci Apple Music, zarówno planów studenckich, indywidualnych i rodzinnych, ale z wyłączeniem planu Voice (aczkolwiek akurat ten plan nie jest dostępny w Polsce). Nie musimy nic dodatkowo płacić – wystarczy pobrać apkę ze sklepu.