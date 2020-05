Apple ma pomysł na lepsze klawiatury do iPadów. Pojawią się dotykowe paski

Klawiatury z Cupertino, przeznaczone do iPadów, mogą niebawem zyskać paski dotykowe i więcej klawiszy funkcyjnych. Celem jest zwiększenie komfortu obsługi.

Bardziej rozbudowane klawiatury do Padów

Obecna polityka Apple dotycząca tabletów, szczególnie modeli z linii Pro, zakłada, że nie mamy już do czynienia wyłącznie z urządzeniami do konsumowania treści, ale również do ich tworzenia. W związku z tym, oprócz zmian w oprogramowaniu, zespół Tima Cooka rozwija możliwości wprowadzania danych. iPady można obsługiwać nie tylko za pomocą dotykowych ekranów, ale również oficjalnych, fizycznych klawiatur. Co więcej, najnowsze akcesorium do iPada Pro oferuje zarówno zestaw fizycznych klawiszy, jak i gładzik.

Niewykluczone, że zastosowanie gładzika w Magic Keyboard to dopiero początek zmian mających na celu usprawnienie klawiatur. Serwis AppleInsider, powołując się na patenty zgłoszone przez Apple, donosi o potencjalnych nowościach, które mogą wkrótce trafić do klawiatur z logo nadgryzionego jabłka.

Paski dotykowe do wygodniejszego nawigowania

Według patentu, Apple planuje zastąpić niektóre funkcje gładzika za pomocą czułych na dotyk pasków. Znajdowałyby się one po lewej i prawej stronie zestawu klawiszy. Każdy pasek miałby obsługiwać gesty, pozwalające m.in. na przewijanie czy wywoływanie centrum powiadomień, a to wszystko bez konieczności sięgania do wyświetlacza tabletu.

Wąskie paski jak najbardziej mogłyby sprawdzić się do przewijania i kilku innych czynności opartych na gestach, ale raczej nie zastąpiłyby w pełni gładzika. Sterowanie kursorem przy takim rozwiązaniu wydaje się być bardzo trudne lub niemal niemożliwe.

Więcej klawiszy funkcyjnych

Zespół Tima Cooka rozważa również zastosowanie dodatkowych klawiszy funkcyjnych, dających dostęp do najczęściej używanych funkcji iPadOS i aplikacji. Obok już stosowanych fizycznych klawiszy, miałyby się pojawić klawisze „wybierz”, „udostępnij” czy „powiadomienia”. Firma zastanawia się także nad innymi, jak na przykład „edytuj tekst” lub „centrum sterowania”.

W założeniach użytkownik, bez potrzeby sięgania do ekranu tabletu i wykonywania gestu, miałby szybki dostęp do chociażby listy nieodebranych powiadomień. Wciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza skutkowałoby wyświetleniem ekranu z powiadomieniami, który znikałby wraz z momentem puszczenia klawisza.

Patent opisuje jeszcze zwiększenie możliwości już stosowanych klawiszy. Strzałki mogłyby otrzymać czujniki wykrywające siłę nacisku. Delikatnie naciśnięcie wiązałoby się z wolnym przewijaniem strony, z kolei mocniejsze pozwoliłoby na szybsze przejście do wybranego fragmentu.

Oczywiście należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia tylko z patentem. Niewykluczone, że Apple finalnie nie wprowadzi opisanych rozwiązań do swoich klawiatur lub zrobi to dopiero za kilka lat.

