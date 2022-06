Apple stworzyło Społeczność+. To ekskluzywny klub dla wybranych

Apple ma ogromne grono oddanych fanów. Nie jest to jednak niczym wyjątkowym, ponieważ wokół każdego producenta gromadzi się społeczność. Gigant z Cupertino stworzył dla swojej dedykowaną przestrzeń, lecz dostęp do niej otrzymają tylko wybrani. To prawdziwie ekskluzywne grono.

Apple zbuduje ekskluzywną społeczność – Community+

Producent informuje, że zdecydował się stworzyć globalny program o nazwie Community+ (pol. Społeczność+), aby uhonorować i uczcić członków Apple Support Community, którzy mają pozytywne nastawienie, fachową wiedzę i ciekawość odkrywania nowych rozwiązań, ponieważ mają oni duży wpływ na skupioną wokół niego społeczność.

Jednocześnie gigant z Cupertino informuje jednak, że każdego roku sam będzie zapraszał małą grupę użytkowników z najwyższych poziomów społeczności do swojej Społeczności+. W ten sposób firma chce im podziękować i pokazać swoje uznanie.

Według Apple członkowie programu Społeczność+ dzielą się przydatnymi spostrzeżeniami i nieskończoną wiedzą oraz sprawiają, że każdy czuje się mile widziany w społeczności, a także inspirują innych poprzez przemyślaną współpracę. Gigant z Cupertino jest przekonany, że zasługuje to na świętowanie.

Członkowie Społeczności+ mogą liczyć na specjalne traktowanie

Przynależność do Apple Community+ zapewni nie tylko poczucie wyjątkowości. W końcu gigant z Cupertino sam będzie wybierał osoby, które do niej zaprosi, kierując się własnymi, nie ujawnionymi w pełni do publicznej wiadomości kryteriami – wiadomo jedynie, że mają to być osoby, które zapewniają duży, pozytywny wkład do skupionej wokół niego społeczności pomocy.

Apple zdradziło, że członkowie Społeczności+ dostaną dostęp do specjalnych korzyści, doświadczeń white-glove i więcej. Co to dokładniej znaczy? Niestety nie wiadomo, bo gigant z Cupertino tego nie precyzuje, ale można podejrzewać, że chodzi tu o ekskluzywne oferty na produkty i usługi oraz specjalne traktowanie. Niewykluczone, że wybrańcy otrzymają też przedpremierowy dostęp do nowości, aczkolwiek to tylko przypuszczenia – samo Apple niczego nie deklaruje i nie obiecuje.

Mimo wszystko program Community+ może skutecznie zachęcić członków Apple Support Community do jeszcze większej aktywności, bo gigant z Cupertino będzie brał pod uwagę wkład każdego użytkownika oraz jego jakość. Nie wiadomo jednak, czy członkostwo w Społeczności+ jest dożywotnie, czy nad wybrańcami zawsze będzie wisiało widmo wydalenia z tego ekskluzywnego klubu, jeżeli osiądą oni na laurach po zaproszeniu.