Apple ma pomysł, jak wykryć i ostrzec kierowcę o pękniętej szybie

Firma Tima Cooka ostatnio nie próżnuje w kwestii zgłaszania rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w branży motoryzacyjnej. Najnowszy patent dotyczy systemu służącego do wykrywania uszkodzeń szyby.

Wielu kierowców tego doświadczyło

Niezależnie od tego, czy jedziemy „kultowym” Passatem B5, czy najnowszym modelem Porsche, musimy pogodzić się z tym, że przednia szyba może dość szybko ulec uszkodzeniu. Czasami wystarczy drobny kamień, który przy odpowiednio wysokiej prędkości i sile uderzenia, doprowadzi do pęknięcia.

(fot. USPTO)

Co więcej, nawet niewielki odprysk często oznacza konieczność wymiany całej szyby. Tym bardziej, że niewielkie pęknięcie może szybko rozejść się na całą powierzchnię. Wówczas poruszanie się samochodem stwarza niebezpieczeństwo nie tylko dla kierowcy, ale również dla innych uczestników ruchu.

W nowym patencie, zatytułowanym „Systems for detecting cracks in windows” i udzielonym Apple przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, możemy przeczytać o systemie wykrywania pęknięć w szybach. Co ciekawe, mimo iż skierowany jest on głównie do samochodów, to mógłby znaleźć zastosowanie również w… oknach domu.

Wykrywanie pęknięć w szybie

Według pomysłu przedstawionego w patencie, szyba samochodowa miałaby otrzymać warstwę blokującą światło podczerwone, która zostałaby połączona z warstwą przewodzącą. Dodatkowo, wymagane byłoby zastosowanie odpowiedniego obwodu sterującego.

(fot. USPTO)

Jednym z zadań wspomnianej warstwy przewodzącej ma być pomiar rezystancji. W tym celu, wzdłuż krawędzi okna zamontowano zaciski wykonane z wydłużonych metalowych pasków. Pozwala to na wykonywanie pomiarów elektrycznych – odczytywanie i sprawdzanie poprawności emisji z innych zacisków, przechodzących przez warstwę.

Uszkodzenie szyby, przykładowo pęknięcie, miałoby wpływ również na warstwę przewodzącą – zmiany w przepuszczaniu energii. Występujący wówczas opór mógłby zostać zmierzony. Dzięki temu, że na krawędziach umieszczonych byłoby wiele listew zaciskowych, system mógłby zlokalizować miejsce uszkodzenia, a nawet wykryć jego rozmiar.

Apple i inne pomysły na rozwój samochodów

Firma Tima Cooka w ciągu ostatnich miesięcy zgłosiła naprawdę sporo patentów związanych z motoryzacją. Wśród najciekawszych należy wymienić dokumenty opisujące ekrany umieszczone w szybach, automatyczne przyciemniane szyby, zestaw funkcji, które w założeniach mają zwrócić uwagę kierowcy w pojazdach autonomicznych, a także interesujący pomysł na wykorzystanie impulsów światła podczerwonego.