Wypada podziękować Apple. Powstrzymało oszustów przed wyłudzeniem miliarda dolarów

App Store to dom dla setek tysięcy aplikacji. Możemy nie zdawać sobie sprawę, jak wiele z nich powstało tylko po to, by wyłudzić od nas pieniądze. Właśnie takim nadużyciom zapobiega Apple.

Prawie półtora miliarda dolarów oszczędności

W pewnym sensie, Apple bardzo szanuje finanse użytkowników swojego sklepu z aplikacjami. Zgodnie z raportem bezpieczeństwa App Store za rok 2021, firmie udało się zablokować podejrzane transakcje na łączną kwotę prawie 1,5 miliarda dolarów. Ze sklepu „wyleciało” 1,6 miliona apek, które stwarzały ryzyko dla danych użytkowników lub żądały dostępu do podejrzanie wielu uprawnień.

Wśród całej masy programów, które musiały pożegnać się z App Store, a dokładniej – nigdy nie przedostały się przez gęste sito wymogów Apple, by w ogóle tam trafić, znajdowało się ponad 34000 aplikacji z ukrytymi funkcjami i ponad 157000, które były czystym spamem lub bezwstydnymi klonami istniejących apek. 343000 wniosków o przyjęcie do App Store zostało odrzuconych z powodu naruszeń prywatności w aplikacjach, a ponad 800000 kont programistów-oszustów zostało zlikwidowanych.

Uważajcie, bo to dopiero początek. Dezaktywowano ponad 170 milionów fałszywych kont klientów, a kolejne 118 milionów prób nieuczciwego utworzenia nowych kont zostało zablokowanych. Wykryto 155000 cwaniaków, którzy po uzyskaniu akceptu od App Store, zmieniali funkcje lub koncept działania ich aplikacji po to, by ominąć proces weryfikacji programu. Apple aktywnie ściga też piratów, próbujących nielegalnie rozpowszechniać aplikacje z App Store w pirackich witrynach.

Zespół App Review od Apple naprawdę dba o to, żeby programy trafiające do App Store spełniały wszystkie normy jakości. W 2021 roku ponad 107000 programistów uzyskało pozwolenie na umieszczenie swoich aplikacji w sklepie, ale z drugiej strony – 835000 problematycznych nowych aplikacji i 805000 aktualizacji zostało odrzuconych lub usuniętych z App Store, na przykład z powodu problemów i błędów, jakie wnosiły.

Apple chroni nas przed nami samymi

Nie tylko nieuczciwi deweloperzy są na celowniku Apple. Firma przygląda się też użytkownikom, którzy wydają się pracować na ich zlecenie. Firma wykryła ponad 94 miliony fałszywych opinii i zablokowała ponad 170 milionów ocen za niespełnienie standardów moderacji. Dodatkowe 610000 recenzji zostało usuniętych ze względu na zgłoszenia innych użytkowników (pamiętajcie – nie posługujemy się wulgaryzmami w recenzjach ;)

Ponadto, płatności z 3,3 miliona skradzionych kart płatniczych zostało powstrzymanych przed wykorzystaniem w potencjalnie nieuczciwym celu. Zablokowano w związku z tym 600000 kont, by nie były w stanie wykonać dalszych transakcji w App Store.

Jak widać, praca Apple nad zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom App Store jest wręcz tytaniczna. Firma podkreśla, że chodzi o to, by sklep z aplikacjami wciąż był zaufanym miejscem, po którym swobodnie mogą poruszać się użytkownicy sprzętów Apple. Jak na razie – chyba się to udaje!