Statystyki materiałów z recyklingu w urządzeniach Apple robią wrażenie

Największe firmy technologiczne prześcigają się nie tylko w zwiększaniu udziału w rynku, ale również – od jakiegoś czasu – sukcesywnym podnoszeniem świadomości użytkowników swojego sprzętu w dbaniu o naszą planetę i środowisko. Wśród nich jest firma Apple, która pochwaliła się właśnie statystykami, dotyczącymi materiałów, które w czasie produkcji podlegały recyklingowi.

Jak wynika z analiz działań firmy Apple, aż 20% materiałów, zastosowanych w urządzeniach wypuszczonych na rynek w 2021 roku, pochodziło z recyklingu. Co więcej, procent ten ma wzrosnąć w następnych latach. Tym samym marka dołącza do grona firm, które swoimi działaniami inwestują w dobro planety.

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, Apple zdecydowało się podzielić swoimi wynikami dotyczącymi recyklingu. Wszystko jest częścią działań, mających na celu pokazanie zrównoważonego, ekologicznego rozwoju.

Tym samym, aż jedna piąta wszystkich materiałów, użytych do produkcji takich urządzeń, jak popularny iPhone, pochodziła z recyklingu, co jest najwyższym wynikiem w historii firmy. Pokazuje to również, że wciąż inicjowane programy, mające na celu ochronę środowiska, faktycznie działają. W przyszłości ma być ich jeszcze więcej.

Materiały z recyklingu wysokiej jakości

Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu nie wpływa na jakość wytworzonych dóbr. Większość z nich, tak jak złoto czy kobalt i wolfram, ma wszystkie najwyższe certyfikaty poświadczające wysoką jakość i pochodzenie materiałów. Tym samym nie ma mowy o żadnym spadku jakości.

Wszystkie działania tego typu są zgodne z polityką firmy, która do 2030 roku ma doprowadzić do neutralności klimatycznej. Przypomnijmy, że od 2018 roku firma korzysta z odnawialnych źródeł energii we wszystkich swoich zakładach, czym radykalnie zredukowała ilość emitowanych gazów cieplarnianych do niezbędnego minimum.

Działania marki mają jeszcze drugie dno. Wszystkie publiczne działania, raporty oraz kampanie mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej swoich klientów i tym samym przyczynianie się do zmian zachodzących w społeczeństwie. Do tej pory byliśmy świadkami działań na platformach, takich jak Apple Fitness+, Apple News, Apple Books oraz Apple Podcasts, które miały za zadanie przybliżyć odbiorcom problematykę klimatyczną.

Tym samym, wszystkie te działania pokazują, że marka robi coś więcej, niż wyjmowanie ładowarek z pudełek klientów, z czego swojego czasu szydziła konkurencja (a później sama zaczęła stosować ;)).