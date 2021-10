Nadchodzący iPad Air (5 gen.) jednak bez ekranu OLED? Apple wstrzymuje prace

Na początku lipca bieżącego roku świat obiegła informacja o rzekomym następcy tabletu iPad Air (4 gen.), który jako pierwsze tego typu urządzenie z logo nadgryzionego jabłka miałoby zostać wyposażone w wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Jeśli jednak wierzyć najnowszym doniesieniom, niewykluczone, że nowy sprzęt ze stajni Apple minie się z oczekiwaniami większości użytkowników.

iPad Air (5 gen.) jednak bez ekranu OLED?

Wraz z premierą iPhone’a X we wrześniu 2017 roku Apple zapoczątkowało stopniowy proces odchodzenia od ekranów LCD w swoich smartfonach. Migracja zakończyła się sukcesem w 2020 roku – wtedy właśnie wszystkie urządzenia z linii iPhone 12 (nie tylko modele z dopiskiem „Pro”) mogły pochwalić się obecnością wyświetlacza OLED. Przypuszczano, że podobny los czeka w niedługiej przyszłości również nadchodzące tablety producenta, w pierwszej kolejności model iPad Air. Prezentacja iPadów Pro (5 gen.) oferujących ekrany mini-LED na nowo rozpaliła wyobraźnię wszystkich sympatyków.

iPad Pro 2020 (źródło: Apple)

Coraz częściej mówi się o tym, że technologia mini-LED, mocno promowana przez samo Apple, już w przyszłym roku powinna zawitać także na pokład 11-calowego modelu iPada Pro. Ta w zamyśle byłaby zarezerwowana wyłącznie dla tabletów z wyższej półki, zaś iPad, iPad mini oraz iPad Air miałyby, w bliżej nieokreślonej przyszłości, skorzystać na przesiadce z ekranów LCD na OLED. Jak podaje znany analityk branży – Ming-Chi Kuo – tak się jednak w najbliższym czasie nie stanie.

Zgodnie z treścią notatki skierowanej do inwestorów, Apple w 2022 roku zamierza skupić się przede wszystkim na rozwoju i dopieszczaniu do perfekcji idei iPada Pro jako „mobilnego komputera”, zaś kwestie dotyczące pozostałych tabletów firmy zejdą na drugi, a nawet trzeci plan. Firma z Cupertino obawia się, że premiera nowego tabletu iPad Air, oddającego do dyspozycji wyświetlacz OLED, odbije się negatywnie na sprzedaży odświeżonych iPadów Pro.

iPad Air 2020 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo)

Apple ma również pewne zastrzeżenia co do jakości wykonania i kosztów produkcji nowych ekranów, więc, przynajmniej na dzień dzisiejszy, wycofuje się z planów dostarczenia na rynek tabletów wyposażonych w ekrany OLED.