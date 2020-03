Snapseed nie wybiera się na emeryturę. Aplikacja otrzymała aktualizację (pierwszą od 2018 roku!)

Google ma na koncie długą listę uśmierconych usług i aplikacji. Na szczęście, Snapseed na razie nie znajdzie się na cmentarzu w Mountain View.

Snapseed – pierwsza aktualizacja od prawie dwóch lat

Przyzwyczailiśmy się, że sporo mobilnych aplikacji jest rozwijanych w dość szybkim tempie. Wiąże się to z częstymi aktualizacjami. Wystarczy spojrzeć chociażby na Spotify czy Mapy Google. Co więcej, jeśli dana apka nie otrzymała nowej wersji od kilku lat, to pojawiają się obawy o dalszy los projektu.

Snapseed, czyli aplikacja do edycji zdjęć przejęta przez Google, ostatnią aktualizację na Androidzie dostała w czerwcu 2018 roku. Niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy czasem nie dołączy ona wkrótce do wielu innych produktów uśmierconych przez firmę z Mountain View.

Lista nowość jest naprawdę skromna

Nowa wersja, która do Google Play zawitała wczoraj (16 marca), sugeruje, że Google nie zamierza pozbywać się Snapseed ze swojego portfolio. Mogłoby się wydawać, że aktualizacja wydana po prawie dwóch latach wprowadzi większe zmiany. Cóż, użytkownicy raczej nie odczują nowości.

Co ciekawe, oficjalna lista nowości podaje, że dodano obsługę ciemnego motywu w ustawieniach, a także skupiono się na usunięciu zgłoszonych błędów. Warto jednak zauważyć, że ciemny motyw dostępny jest już od 2018 roku. Po zainstalowaniu nowej wersji, wciąż wygląda on tak samo. Ponadto, aplikacja nadal nie potrafi dostosować się do globalnych ustawień w Androidzie 10 – tryb ciemny trzeba włączyć ręcznie. Można więc przyjąć, że tak naprawdę dostaliśmy tylko zestaw poprawek błędów.

Na iOS nie jest lepiej

Jeśli chodzi o zmiany, to w wersji na iOS również jest nudno. Wszystkie aktualizacje wydane od 2018 roku skupiały się tylko na dodaniu lepszego wsparcia dla nowych iPhone’ów i świeższych wydań iOS. Natomiast jeszcze w 2017 roku użytkownicy mogli liczyć na nowe funkcje i inne zmiany w aplikacji.

Dalszy rozwój Snapseed najwidoczniej nie jest priorytetem dla Google i firma woli pracować nad innymi aplikacjami. Oczywiście niewykluczone, że w przyszłości zobaczymy jakąś większą aktualizację. Tymczasem, użytkownicy na Androidzie mogą już sięgnąć po wersję 2.19.1.

