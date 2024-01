Premiera RTX 4000 Super. Poznajcie specyfikację i ceny!

Nastał rok 2024. Oznacza to, że pora na garść nowości hardware’owych. Dzisiaj są nimi najnowsze karty graficzne ze stajni “Zielonych”: GeForce RTX 4000 Super w trzech odsłonach! Poznajmy zatem specyfikację, ceny i wydajność, jaką podaje nam sam producent (bo na testy trzeba jeszcze chwilę poczekać).

RTX 4070 Super

Karta graficzna RTX 4070 Super ma do dyspozycji 12 GB pamięci wideo GDDR6X, która ma zapewnić przepustowość na poziomie 504 GB/s. Niezwykle ważnym aspektem jest tutaj energooszczędność układu, który ma TGP na poziomie 220 W, a do tego ma zapewnić wyższą wydajność niż RTX 3090, który pobiera maksymalnie 350 W.

Cena: 599 dolarów. Premiera: 17 stycznia 2024

Cena w Polsce: 2999 złotych

RTX 4070Ti Super

Tutaj również nastały zmiany wobec poprzednika. RTX 4070Ti Super ma do dyspozycji 16 GB pamięci GDDR6X, która zapewnia przepustowość na poziomie 672 GB/s. W porównaniu z poprzednikiem pozostało podobne TGP, czyli 285 W, ale Nvidia zapewnia, że średni poziom poboru prądu podczas gry to okolice 226 W.

Oczywiście karta w pełni wspiera DLSS3 – wydajność w porównaniu z poprzednimi generacjami możecie zobaczyć na screenie.

Cena: 799 dolarów. Premiera: 24 stycznia 2024

Cena w Polsce: 3999 złotych

RTX 4080 Super

Pora na dzika wydajności, czyli RTX 4080 Super! Tutaj GPU ma do dyspozycji również 16 GB pamięci GDDR6X, ale zapewnia przepustowość na poziomie 736 GB/s. Według producenta maksymalne TGP karty to 320 W, ale średnia w grach to już 246 W.

Oprócz tego producent podaje, że RTX 4080 Super jest dwa razy szybsza od RTX 3080Ti – no cóż, trzeba to będzie sprawdzić!

Cena: 999 dolarów. Premiera: 31 stycznia 2024

Cena w Polsce: 4999 złotych

Na koniec kilka screenów od Nvidii, skupiających się na najważniejszych aspektach najnowszych produktów.

Dajcie znać w komentarzach czy czekacie na testy tych kart (może którejś z nich konkretnie?) i czy może zamierzacie zrobić jakiś upgrade swojego komputera.

Aktualizacja:

Dodaliśmy do wpisu polskie ceny!