Android Auto powinien teraz działać poprawnie na smartfonach Samsunga

Użytkownicy smartfonów Samsunga od kilku miesięcy zgłaszali problemy z poprawną pracą Android Auto. Najnowsze informacje wskazują, że błędy zostały wyeliminowane.

„Połączenie internetowe nie jest wystarczająco silne”

Na wstępie należy zaznaczyć, że usterka nie występowała na każdym urządzeniu. Tak, jak najbardziej Twój model Samsunga mógł nie sprawiać żadnych problemów podczas korzystania z Android Auto. Mimo wszystko, liczne komentarze umieszczone na forum pomocy technicznej Google sugerują, że błąd dotknął wielu użytkowników.

Podczas korzystania z wybranych funkcji, takich jak obsługa głosowa, dyktowanie wiadomości czy wybieranie odbiorcy, Android Auto wyświetlał komunikat o zbyt słabym lub niestabilnym połączeniu z internetem. Jak możemy dowiedzieć się z licznych skarg, wspomniana informacja pojawiała się niezależnie od faktycznej jakości połączenia.

Błąd mógł uniemożliwić komunikację za pomocą wiadomości. Android Auto ze względów bezpieczeństwa nie pozwala bowiem na ręczne wprowadzanie tekstu – jedyny sposób to podyktowanie wiadomości. Jasne, zawsze można zadzwonić lub odpowiedzieć, gdy już dotrzemy do celu, ale przecież nie po to sięgamy po oprogramowanie Google w samochodzie, aby godzić się na ograniczenia.

Z postów na forum wynika, że problem dotyczył wybranych smartfonów Samsunga działających pod kontrolą Androida 10 – Galaxy S9/S9+, Galaxy S10 i Galaxy Note 9. Niewykluczone, że można było go doświadczyć również na innych modelach. System infotainment raczej nie miał znaczenia – skargi pochodzą od właścicieli różnych marek samochodów.

Niestety, nie było skutecznego rozwiązania. Nie pomagało odinstalowanie i ponowne zainstalowanie aktualizacji Android Auto czy wyczyszczenie pamięci podręcznej oraz danych aplikacji. Cóż, wiele osób dotkniętych problemem musiało więc poczekać na aktualizację oprogramowania.

Błąd nie powinien już występować

Najwidoczniej odpowiednie poprawki zostały właśnie wdrożone. Użytkownicy zaczynają zgłaszać, że po pobraniu najnowszych aktualizacji Android Auto i oprogramowania dla smartfonów Samsunga, wspomniany wyżej komunikat nie jest już wyświetlany.

Oczywiście w celu wyeliminowania problemu zaleca się pobranie aktualizacji dla Samsunga, jak i Android Auto. Nie jest jednak jasne, czy ta operacja jest skuteczna w każdym przypadku.

Polecamy również:

źródło: SamMobile, Google

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!