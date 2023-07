15-calowy MacBook Air to chybiony pomysł? Apple ma mieć z nim spory problem

Jak już kilka razy się przekonaliśmy, nie każdy produkt z logo nadgryzionego jabłka sprzedaje się świetnie. Nowy, 15-calowy MacBook Air ma szansę trafić do grona tych niekoniecznie rozchwytywanych urządzeń z Cupertino.

Nowy MacBook Air sprzedaje się poniżej oczekiwań

Przez wiele lat MacBook Air był dostępny wyłącznie z 13-calowym ekranem. Wcześniej jednak można było jeszcze zdecydować się na wariant 11-calowy, ale został on wycofany ze sprzedaży. Oznacza to, że nowy, 15-calowy model jest pierwszym Airem z tak dużym wyświetlaczem.

MacBook Air z większym ekranem został pokazany w czerwcu 2023 roku, podczas konferencji WWDC 2023. Owszem, możemy mówić o nowym laptopie, ale należy zauważyć, że jest on rozwinięciem mniejszego wariantu z 2022 roku i dzieli z nim mnóstwo rozwiązań. Nie jest to jednak wada, bowiem mamy całkiem atrakcyjne wzornictwo, a do tego naprawdę mocarny procesor Apple M2.

Skoro 15-calowy wariant na papierze wypada całkiem przyjemnie, a do tego robi dobre pierwsze wrażenie, to powinien się dobrze sprzedawać, tak? Cóż, niekoniecznie. Jak wynika z najnowszych informacji, które zawdzięczamy serwisowi DigiTimes, sprzedaż ma być poniżej oczekiwań Apple. Warto podkreślić, że sprzedaż ma być niższa nawet o 50% względem początkowych prognoz, a więc różnica jest ogromna. Co więcej, nieoficjalne źródła wskazują, że Apple rozważa znaczące ograniczenie planów produkcyjnych lub nawet te ograniczenia zostały już wprowadzone.

Klienci Apple niekoniecznie chcą większego ekranu w MacBoooku Air?

Jak już wspomniałem, przez wiele lat MacBook Air występował wyłącznie w wersji 13-calowej. Może po prostu jest to najlepszy rozmiar dla osób, które decydują się na laptopy z tej linii Apple, a wszyscy, którzy chcą większy model, a także mieć macOS, to już klienci wybierający MacBooki Pro.

15-calowy MacBook Air (fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl)

Należy jeszcze wspomnieć o cenie, która wynosi 1299 dolarów (w Polsce 7299 złotych), a więc dość sporo jak za skromne 8 GB RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB w podstawie. Najwidoczniej brak chętnych na 15-calowy ekran, a także spora cena jak na MacBooka Air, to raczej nie przepis na zadowalający sukces sprzedażowy.