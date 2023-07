Tymczasowe prawo jazdy już niebawem w mObywatelu 2.0

Rządowa aplikacja mObywatel 2.0 jeszcze w te wakacje zyska funkcję, która jest wyczekiwana przez początkujących kierowców. Tymczasowe prawo jazdy pojawi się na naszych telefonach.

mObywatel 2.0 zyskał nowe uprawnienia

Nowa wersja rządowej aplikacji otrzymała w ostatnich dniach potężną aktualizację. Początkowe dni jej działania (albo niedziałania) były trudne, ale coraz więcej jej użytkowników zgłasza, że nic już jej nie dolega.

Największa zmiana polega na wprowadzeniu mDowodu. To cyfrowy dowód osobisty, o serii i numerze odmiennej od fizycznego, ale umożliwiający potwierdzanie tożsamości w większości miejsc tego wymaganych. Skorzystamy z niego w urzędach, w salonach niektórych operatorów telefonii komórkowej czy w bankach (od września 2023 roku).

Tymczasowe prawo jazdy w aplikacji

Prawo jazdy w wersji tymczasowej dostępne w aplikacji mObywatel 2.0 ma wypełnić czas oczekiwania na fizyczny dokument. Dzięki niemu zaraz po zdaniu egzaminu, będzie można prowadzić pojazdy na terenie Polski. Funkcja będzie ważna przez maksymalnie 30 dni – aż do odebrania właściwego dokumentu.

Tymczasowe prawko powinno pojawić się jako możliwość dodania do aplikacji mObywatela tego samego dnia, w którym zdaliśmy egzamin państwowy. Dla egzaminatorów nie robi to żadnej różnicy, ponieważ obecnie wyniki egzaminów poświadcza się podpisem elektronicznym, który zaraz trafia do odpowiedniego urzędu. Stamtąd odpowiednia informacja wędruje na serwery aplikacji mObywatel 2.0.

Do tej pory nie było wiadomo, kiedy tymczasowe prawo jazdy pojawi się w apce. Jednak na twitterowym profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiła się krótka notatka z datą udostępnienia nowej funkcji. Tymczasowe prawo jazdy będzie można pobierać na mObywatela 2.0 już 21 sierpnia.

Minister @CYFRA_GOV_PL @jciesz w #KPRM: 7 sierpnia rusza „tymczasowe” prawo jazdy w aplikacji mObywatel. Jest to dokument, gdzie czekając na wydanie fizycznego prawa jazdy po zdaniu egzaminu – przez 30 dni można korzystać z nowo pozyskanego dokumentu w formie elektronicznej. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) July 20, 2023

W ten sposób pojawi się cyfrowy pomost dla tych, którzy będą chcieli korzystać z cyfrowych dokumentów zaraz po zdaniu właściwego egzaminu. Każdemu życzymy na nim powodzenia i bezpiecznych tras!