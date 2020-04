Ciemnoszary Facebook – nowe kolory wkrótce trafią do aplikacji

Możliwe, że wkrótce doczekamy się ciemnego motywu w aplikacji Facebooka. Oto, jak będzie on prawdopodobnie wyglądał.

Największy serwis społecznościowy, podobnie jak wielu innych twórców aplikacji, postanowił dołączyć do obecnego trendu na wprowadzanie ciemnych motywów. Podobieństwo do innych dużych graczy (np. Google) widać również w samym procesie dodawania nowego, ciemniejszego schematu – przebiega on dość powoli.

Pierwszą aplikacją Facebooka, która otrzymała Dark Mode był Messenger. Następnie, dopiero po kilku miesiącach, opcje przejścia na „ciemną stronę mocy” otrzymali użytkownicy Instagrama. Niedawno do tego grona dołączyły osoby korzystające z WhatsAppa. Firmie Marka Zuckerberga pozostała więc jeszcze jedna popularna aplikacja. Tak, główna apka Facebooka wciąż może wystraszyć przesadnie białym interfejsem, mimo iż od pojawienia się ciemnych kolorów w Messengerze minął już ponad rok.

Oczywiście Facebook jak najbardziej ma w planach dodanie ciemnego motywu w głównej aplikacji. Potwierdzają to liczne zrzuty ekranu publikowane przez osoby, którym udało się wymusić opcjonalny schemat kolorów.

Serwisowi WABetaInfo udało się aktywować Dark Mode w aplikacji Facebooka w wersji na iOS. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak prawdopodobnie będzie on wyglądał. Co ciekawe, podejście do ciemnego motywu różni się od tego zastosowanego w przypadku Messengera czy Instagrama.

Zamiast po prostu czarnego tła, Facebook postawił na różne odcienie ciemnoszarego. Nie wygląda to źle, ale widoczny jest brak spójności z pozostałymi aplikacjami. Co więcej, gryzie się z ciemnym motywem w iOS 13 – Apple preferuje po prostu czarne tło.

Na zrzutach ekranu opublikowanych przez WABetaInfo możemy zobaczyć, że Dark Mode będzie można włączyć lub wyłączyć ręcznie, a do tego pojawi się opcja automatycznego dostosowywania do globalnych ustawień systemowych.

I'm not a big fan of the black dark mode (#AMOLED friendly) so I really like the new #Facebook dark theme 😍

It is currently hidden and it is still in development so there are some small graphic glitches to be corrected but it is already well under way! 😁 pic.twitter.com/UZ7jjP3iHb

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 6, 2020