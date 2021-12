Użytkownikom w Polsce udostępniana jest funkcja Facebook Protect. Ma ona zapewnić najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa kontom, które mogą potencjalnie być odwiedzane przez znacznie większą liczbę osób.

Facebook Protect dostępny dla użytkowników w Polsce

Każdy powinien zadbać o bezpieczeństwo swojego konta. Niektórym może się wydawać, że hakerom czy innym przestępcom dane przeciętnego użytkownika internetu do niczego się nie przydadzą, ale to błędne przeświadczenie. Mówi się, że dane są dziś warte więcej niż złoto – powinno to dać do myślenia, ponieważ to prawda.

Funkcja Facebook Protect powstała z myślą o użytkownikach, których konta mogą potencjalnie być odwiedzane przez znacznie większą ilość osób, a tym samym narażone na większe niebezpieczeństwo. Mowa tu m.in. o politykach czy influencerach, ale nie tylko. Nie każdy dostanie więc do niej dostęp – narażone na ewentualne niebezpieczeństwo konta wybiera sam Facebook.

Co ciekawe, platforma podaje, że uczestnictwo w programie jest dobrowolne, ale w rzeczywistości jest ono obowiązkowe – w przypadku, gdy użytkownik się nie zgodzi na włączenie tej funkcji, utraci dostęp do swojego konta (dopóki jej nie włączy). W teorii jest on przeznaczony dla osób działających za pośrednictwem zweryfikowanych stron (z niebieskim symbolem), ale praktyka pokazuje, że nie tylko – nasza Kasia również otrzymała bowiem powiadomienie, że powinna włączyć funkcję Facebook Protect.

Nas to jednak nie dziwi – w końcu jest redaktor naczelną jednego z największych portali w Polsce o tematyce technologicznej (oraz serwisu oiot.pl) i jej imię oraz nazwisko zna wiele osób. Facebook najwyraźniej to odkrył, skoro zaproponował jej włączenie dodatkowej warstwy zabezpieczeń konta – Facebook Protect.









Facebook Protect (fot. Tabletowo.pl)

Facebook informuje, że funkcja Facebook Protect pomaga szybciej wykrywać wszelkie potencjalnie podejrzane działania związane z kontem. Ponadto deklaruje, że będzie monitorować próby zhakowania konta, takie jak nietypowe miejsca logowania czy niezweryfikowane urządzenia.

Podczas aktywacji funkcji Facebook Protect sprawdzane jest też hasło (czy „jest w porządku”) oraz czy użytkownik włączył uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Każda osoba powinna jednak zadbać o to, aby hasło do jej konta było wystarczająco silne i trudne do złamania, a także włączyć dwuetapowe logowanie. Można to zrobić na stronie Ustawień Facebooka.