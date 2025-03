1Password rozszerzony o tagowanie lokalizacji i mapę. W jakim celu?

1Password ciągle się rozwija i nie ma zamiaru zwalniać. Ten bardzo popularny manager haseł zwiększył wygodę użytkowników dodając nową funkcję, która jest oparta o mapy i lokalizację. Posiadacze będą mogli tagować swoje wpisy na podstawie fizycznych lokalizacji, a następnie korzystać z informacji, gdy znajdą się blisko danego miejsca.

1Password się rozwija. Funkcja tagowania lokalizacji

1Password powstał w 2006 roku i od tego czasu zyskał sympatię milionów użytkowników, którzy korzystają z tego managera haseł. Jest on wykorzystywany nie tylko w dużych korporacjach, ale również na poczet prywatnych zastosowań zwykłych ludzi. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala m.in. na bezhasłowe uwierzytelnianie. 1Password ceni prywatność i bezpieczeństwo użytkowników, ale jednocześnie chce iść z duchem czasu.

Firma ogłosiła dziś, że dodała nową funkcję, która pozwala na tagowanie danych „wpisów” fizycznymi lokalizacjami. Dzięki temu, gdy użytkownik znajdzie się w pobliżu danego miejsca i będzie miał włączoną w urządzeniu lokalizację, w aplikacji mobilnej pojawi się wzmianka o tym, ile pobliskich elementów znajduje się niedaleko oraz jakie mają zapisane informacje.

Mogą to być np.:

kody do drzwi w miejscu pracy,

dokumentacja medyczna w gabinecie lekarskim,

dostęp do WiFi na siłowni.

Informacje o lokalizacji można dodać do każdego istniejącego skarbca i elementu, a także do nowych, które ma się zamiar założyć. Aplikacja została również zaktualizowana o widok mapy służącej do ustawiania i przeglądania lokalizacji elementów.

Nowa funkcja w 1Password (źródło: 1Password)

1Password stawia na bezpieczeństwo

Warto tutaj dodać, że 1Password stawia na bezpieczeństwo. Firma podkreśla, że lokalizacja użytkownika jest przechowywana jedynie lokalnie i nie jest przenoszona do chmury.

Funkcja jest już dostępna dla wszystkich użytkowników 1Password. Co ciekawe, w wersji biznesowej, administrator może zarządzać integracją z Google Maps i Apple Maps, ale funkcja automatycznej integracji jest domyślnie wyłączona.

Zastanawiasz się, w jaki sposób możesz dodać lokalizację do jakiegoś elementu? To jest akurat bardzo proste:

wejdź w edycję elementu,

dodaj nowe pole i wybierz opcję „dodaj lokalizację”,

zapisz dane o lokalizacji.

Gdy pojawisz się w pobliżu określonego miejsca, w zakładce głównej pojawi się element z nią powiązany.

Jeżeli chcecie wypróbować 1Password, obecnie można go przetestować za darmo przez 14 dni. Po tym okresie opłata dla użytkowników indywidualnych wynosi 3,39 euro miesięcznie (około 14 złotych).