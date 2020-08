Ten ranking AnTuTu pokazuje, jak bardzo nie doceniamy MediaTeka

MediaTek swego czasu zawalił sprawę, przez co do jego procesorów przykleiła się łatka „tych gorszych”. Tajwańczycy wyciągnęli jednak wnioski ze swoich błędów i naprawili to, co należało, dzięki czemu aktualnie ich nowe układy stają się coraz bardziej konkurencyjne.

Procesory MediaTeka przez długi czas były „tymi gorszymi”

Nie będę nawet próbował zliczyć, ile razy w komentarzach widziałem słowa „po MediaTeku przestałem czytać”. Nie da się ukryć, że Tajwańczycy sobie zasłużyli na takie traktowanie, ponieważ przez długi czas ich procesory nie były w stanie konkurować z układami Qualcomm Snapdragon.

To się jednak powoli zmienia i bardzo nas to cieszy, ponieważ konkurencja zawsze jest korzystna dla klienta końcowego. Oferta tajwańskiego producenta jest coraz bogatsza w procesory, którym nie można niczego poważnego zarzucić, jeśli chodzi o wydajność i możliwości (ze szczególnym wskazaniem na serię Dimensity).

AnTuTu: MediaTek to naprawdę mocny zawodnik

AnTuTu przygotowało zestawienie dziesięciu najwydajniejszych procesorów do urządzeń mobilnych z Androidem w pierwszej połowie 2020 roku. Przy jego tworzeniu benchmark wziął pod uwagę jedynie wydajność CPU oraz GPU, a całkowicie pominął inne czynniki, które również wpływają na ogólny wynik, uzyskiwany przez testowane smartfony (jak pamięć i częstotliwość odświeżania obrazu przez wyświetlacz).

Jak nietrudno się domyślić, pierwsze miejsce musiał zająć Qualcomm Snapdragon 865, który jako jedyny w TOP 10 uzyskał wynik ponad 400 tysięcy punktów. Zaraz za nim uplasował się MediaTek Dimensity 1000+, i chociaż średnio „wykręcił” ponad 59 tysięcy punktów mniej, to przegonił pod względem łącznej wydajności CPU i GPU procesor Qualcomm Snapdragon 855+ (327796).

Lista najwydajniejszych procesorów do urządzeń mobilnych z Androidem – dane za pierwszą połowę 2020 roku (źródło: AnTuTu)

Dopiero na czwartej lokacie znalazł się HiSilicon Kirin 990 5G z wynikiem 307979, który jest minimalnie wyższy od tego, uzyskanego przez Snapdragona 855 (307662). Szóste miejsce przypadło Kirinowi 990 (bez modemu 5G), natomiast na siódmym ponownie pojawił się Dimensity 1000, tym razem w wersji z literką „L”.

Ostatnie trzy pozycje okupują kolejno: procesory HiSilicon Kirin 980 i Kirin 985 5G oraz ponownie MediaTek Dimensity, tym razem 820.

Zaskakujący jest brak chociażby jednego układu Exynos, lecz prawdopodobnie przygotowane przez AnTuTu zestawienie bierze pod uwagę jedynie testy przeprowadzone w Chinach, a tam Samsung sprzedaje swoje smartfony z procesorami Qualcomm Snapdragon. W przeciwnym razie TOP 10 z pewnością wyglądałoby nieco inaczej.

