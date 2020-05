MediaTek zaprezentował następcę procesora, który nie trafił do żadnego smartfona

Często słychać narzekania, że producenci smartfonów zalewają rynek bardzo podobnymi modelami, które tylko nieznacznie się od siebie różnią. O analogiczną strategię można byłoby oskarżyć MediaTeka, tym bardziej, że zaprezentował dziś następcę procesora, który wciąż nie pojawił się na pokładzie żadnego, komercyjnie dostępnego urządzenia. Dimensity 820 wnosi jednak kilka znaczących ulepszeń względem swojego poprzednika.

MediaTek zaprezentował procesor Dimensity 800 na początku 2020 roku, podczas targów CES 2020 w Las Vegas (to wydarzenie jeszcze się odbyło zgodnie z planem, kolejne imprezy branżowe już sukcesywnie odwoływano). Mimo upływu kilku miesięcy, układ ten nadal nie pojawił się na pokładzie ani jednego smartfona. Tajwańczycy zaprezentowali jednak dziś jego ulepszoną wersję – Dimensity 820.

MediaTek Dimensity 820 – specyfikacja

Procesor zbudowany jest w sumie z ośmiu rdzeni. Cztery z nich to wysokowydajne ARM Cortex-A76 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,6 GHz (w Dimensity 800 do 2,0 GHz), natomiast pozostałe cztery to energooszczędne rdzenie ARM Cortex-A55 (do 2,0 GHz). Za grafikę w tym SoC odpowiada natomiast ARM Mali-G57 MC5 (vs MC4 w Dimensity 800). Całość produkowana jest z wykorzystaniem zaawansowanego,7 nm procesu technologicznego.

Kolejną nowością w Dimensity 820 jest obsługa wyświetlaczy o częstotliwości odświeżania do 120 Hz przy rozdzielczości Full HD+, a także technologia MediaTek MiraVision, która pozwoli producentom urządzeń implementować różne sposoby poprawy i optymalizacji jakości wyświetlanego obrazu (m.in. skalowanie do Full HD czy konwertowanie do HDR10).

MediaTek Dimensity 820 dysponuje również udoskonalonym ISP (procesorem obrazu), który Tajwańczycy nazywają Imagiq 5.0. Obsłuży on sensory o rozdzielczości nawet 80 Mpix (vs 64 Mpix w Dimensity 800) i moduły składające się w sumie z czterech aparatów.

MediaTek Dimensity 820 naturalnie też, jak przystało na procesor z tej serii, oferuje zintegrowany modem 5G (sub-6GHz). Procesor wspiera również technologię Dual SIM, Dual Standby 5G (DSDS).

MediaTek zapowiedział, że jednym z pierwszych smartfonów z Dimensity 820 na pokładzie będzie Redmi 10X 5G, którego premierę zapowiedziano na 26 maja 2020 roku. Wygląda więc na to, że Xiaomi szykuje co najmniej dwa urządzenia z tym procesorem – niedawno pojawiły się bowiem informacje o modelu, który uznaliśmy za Redmi Note 10 5G.

