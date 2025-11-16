Android zyska nową funkcję. Widać inspirację pomysłem Apple

Z odkrytych zmian wynika, że Google pracuje nad nową funkcją dla Androida. Co ciekawe, podobne rozwiązanie wcześniej zadebiutowało w iOS.

Co to jest NameDrop w iOS?

W 2023 roku zaprezentowano iOS 17, czyli dość nudną aktualizację systemu operacyjnego dla iPhone’ów. Nie zabrakło jednak kilku nowości, w tym funkcji NameDrop stworzonej z myślą o udostępnianiu danych kontaktowych osobom, które znajdują się w pobliżu. Możemy, poprzez zbliżenie do siebie iPhone’ów, wysłać komuś kontakt do siebie. Całość w założeniach ma być szybka i wygodna.

Trzeba przyznać, że na materiałach promocyjnych NameDrop prezentuje się całkiem efektownie. Dodatkowo działa też w przypadku Apple Watchy. Tylko, że w dobie komunikatorów i zazwyczaj braku problemów z dostępnością dobrego połączenia z internetem, taka funkcja nie dla wszystkich może mieć sens.

Podejrzewam, że NameDrop odniósłby większy sukces w przeszłości. Nie zmienia to jednak tego, że Google najwidoczniej jest zainteresowane wprowadzeniem podobnego pomysłu na pokład Androida.

Android zyska nowy sposób udostępniania danych kontaktowych

Poprzednia wersja Usług Google Play, oznaczona jako 25.44.32 beta, zawierała ciągi znaków wskazujące, że Google pracuje nad nową funkcją opartą na NFC i gestach. Obok nazw, takich jak GestureExchange, pojawiła się wzmianka o ContactExchangeActivity, co z kolei zapowiadało, że funkcja będzie dotyczyć wymiany kontaktów.

Wówczas już niektórzy spekulowali, że będziemy mieli do czynienia z odpowiedzią na NameDrop. Ten scenariusz zdają się potwierdzać kolejne odkrycia, zauważone w nowszej wersji Usług Google Play o numerze 25.46.31. Serwisowi Android Authority udało się nawet uruchomić wczesną wersję interfejsu, który będzie towarzyszył opisywanej nowości.

źródło: Android Authority

Zrzuty ekranu sugerują, że użytkownik będzie mógł wybrać dane, które chce udostępnić – m.in. zdjęcie, numer telefonu czy adres e-mail. Powinna też pojawić się opcja ograniczenia działania funkcji – bez wysyłania własnych danych, ale z możliwością odbioru informacji od innych osób.

Odebrany kontakt będzie można zapisać w kontaktach lub odrzucić. Ponadto, jeszcze przed zapisaniem, możliwe będzie wysłanie wiadomości lub zadzwonienie pod otrzymane dane kontaktowe. Chociaż akurat to wydaje się mało przydatne, gdy funkcja będzie umożliwiała udostępnienie tylko własnego kontaktu – w końcu będziemy wówczas stali tuż przy drugim użytkowniku.

Trudno stwierdzić kiedy dokładnie rozwiązanie zostanie oddane w ręce użytkowników. Tym bardziej, że Google oficjalnie nie potwierdziło omawianych planów. Możliwe jednak, że nie trzeba będzie długo czekać.