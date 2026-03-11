Android przyspieszy. Google wzięło się za serce systemu

Google postanowiło pogrzebać w kodzie Androida. Efektem zastosowanych optymalizacji ma być sprawniejsza praca systemu operacyjnego.

Android ma przyspieszyć

Oczywiście, że Android – podobnie jak inne popularne systemy operacyjne – nie jest pozbawiony wad. Śmiem jednak twierdzić, że na przestrzeni lat sporo zmieniło się na plus, zarówno w kwestii jakości kodu, jak i bezpieczeństwa. Google nie zamierza jednak odpuszczać i pochwaliło się kolejnym rozwiązaniem, które ma pozytywnie wpłynąć na działanie systemu.

Zespół w Google, który rozwija narzędzia do kompilacji kodu Androida, pochwalił się wdrożeniem technologii Automatic Feedback-Directed Optimization (AutoFDO) do jądra systemu operacyjnego. Ma to sprawić, że podstawa Androida będzie lepiej zoptymalizowana pod kątem sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze swoich smartfonów każdego dnia.

Mianowicie kompilator może „nauczyć się”, jak kod działa w prawdziwych scenariuszach korzystania z urządzenia, aby potem kompilować go tak, żeby był szybszy. To znacząca zmiana względem typowej kompilacji, w której kompilator nieco zgaduje i opiera się na ogólnych zasadach podczas układania i optymalizowania kodu napisanego przez programistę.

Google Pixel 10 Pro XL (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Google, aby zebrać dane, przeprowadziło testy w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym z wykorzystaniem smartfonów z serii Pixel. Testy zaprojektowano w taki sposób, aby symulowały uruchamianie i interakcję ze 100 najpopularniejszych aplikacji na Androida. W tym czasie narzędzia profilujące śledziły, które części jądra były faktycznie najczęściej używane. Na tej podstawie określono, które części kodu są „gorące” (często używane), a które „zimne”.

Następnie, z uwzględnieniem zgromadzonych danych, kompilator mógł podejmować wyraźnie bardziei inteligentne decyzje optymalizacyjne podczas przebudowy jądra systemu operacyjnego. Według Google takie podejście pozwoliło osiągnąć szybsze uruchamianie i przełączanie aplikacji, potencjalnie dłuższy czas pracy na baterii i ogólnie bardziej responsywne działanie sprzętu.

Obecnie AutoFDO jest wprowadzane w gałęziach android16-6.12 i android15-6.6. W przyszłości optymalizacje mają objąć kolejne części jądra systemu operacyjnego, co ma przełożyć się na dalszą optymalizację.

Przydatna zmiana w Centrum lokalizacji Google

Aplikacja Centrum lokalizacji Google nie wymaga już dodatkowego potwierdzenia, co ułatwia korzystanie z jej podstawowych funkcji. Otóż użytkownik nie jest już proszony o podanie kodu PIN lub odcisku palca przed wyświetleniem listy urządzeń i osób.

Zmiana wdrażana jest po stronie serwera. Oznacza to, że może być już dostępna u części użytkowników. Natomiast pozostali muszą jeszcze trochę poczekać.