Niekończąca się opowieść. Android Auto z kolejnymi problemami

Android Auto i problemy to chyba nierozłączna para. Użytkownicy skarżą się na kolejny błąd, który może nawet uniemożliwić korzystanie z tego oprogramowania.

Zbyt często słyszymy o niedociągnięciach

Dla wielu kierowców Android Auto stał się nieodłącznym elementem prawie każdej podróży samochodem. Nie powinno to dziwić. Mamy do czynienia z rozwiązaniem, które zapewnia wygodny dostęp do wybranych aplikacji i funkcji smartfona, wyświetlając je w interfejsie przygotowanych do obsługi przez kierowcę.

Co więcej, coraz więcej klientów kupujących nowe samochody zaznacza, że oprogramowanie Google jest jedną z ważniejszych funkcji, które muszą znaleźć się na pokładzie auta. Na szczęście, prawie wszyscy producenci o tym wiedzą i zapewniają w swoich samochodach wsparcie dla Android Auto. Można stwierdzić, że stało się to już standardem, aczkolwiek w niektórych markach wymaga dopłaty.

Niestety, idealnie nie jest. Stanowczo zbyt często słyszymy o różnych problemach z działaniem oprogramowania lub poszczególnych aplikacji. Momentami można odnieść wrażenie, że Google traktuje ten produkt jako drugiej kategorii. Dziwi to bym bardziej, gdy spojrzymy na popularność aplikacji.

Nowe problemy z połączeniem

Serwis Autoevolution zwraca uwagę na kolejny błąd, którego doświadczają użytkownicy Android Auto. Tym razem korzystanie z oprogramowania może być nawet niemożliwe.

Jak wynika ze skarg umieszczonych na forach pomocy technicznej Google, po zainstalowaniu wrześniowej aktualizacji, niektórzy utracili możliwość sparowania smartfona z samochodem. Mobilne urządzenie nie jest w ogóle rozpoznawane przez system infotainment w aucie.

Problem z pewnością dotyczy smartfonów Samsunga (m.in. modele Galaxy S21) i połączenia z wykorzystaniem kabla USB. Niewykluczone jednak, że występuje także w innych konfiguracjach.

Na podstawie obecnych informacji trudno określić, jak wiele osób dotyczy opisywana usterka. Wciąż mamy za mało danych. Na szczęście, możliwe jest łatwe pozbycie się błędu, aczkolwiek metoda nie jest w 100% skuteczna.

W związku z tym, że najpewniej problemu powoduje wrześniowa aktualizacja Android Auto, to warto spróbować powrócić do starszej wersji oprogramowania. Drugi sposób, ten bardziej zalecany, to zainstalowanie najnowszej wersji, oznaczonej jako 7.0.