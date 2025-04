Duża aktualizacja Copilota. Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT i Claude

Wyścig zbrojeń w zakresie sztucznej inteligencji trwa w najlepsze. Po wypuszczeniu nowych modeli ChatGPT oraz Claude, a także testowaniu Gemini 2.5, przyszedł czas na aktualizację Copilota Microsoftu. Nowych funkcji jest sporo, w tym m.in. personalizacje, akcje w przeglądarce czy tworzenie podcastów.

Microsoft aktualizuje Copilota

Copilot to asystent AI Microsoftu, który swój debiut miał w lutym 2023 roku. Od tego czasu wyszło dość sporo iteracji, ale jego założenie się nie zmieniło: ma to być centrum sztucznej inteligencji na urządzeniach z systemem Windows. W styczniu tego roku Copilot trafił do Microsoft 365, a w połowie marca pisaliśmy o tym, że Microsoft stworzył Copilota dla graczy, co wygląda bardzo obiecująco. Personalny trener gamingowy na zawołanie? Microsoft mówi: oczywiście, szanowny graczu, znajdzie się taki.

Aktualizacji i wersji AI jest sporo, a właśnie debiutuje kolejna z nich. Tym razem skupia się na głównym Copilocie, który korzysta z wielu różnych modeli OpenAI, dostosowując je w zależności od zadania, jakie ma wykonać. Nowa wersja Copilota obsługiwać będzie pamięć, wszelkie personalizacje, działania w przeglądarce, tworzenie podcastów, a nawet analizę ekranu. Do tego dojdzie jeszcze „deep research”, znany z Perplexity, Gemini czy ChatGPT.

Microsoft pokusił się również o wdrożenie funkcji zarządzania pamięcią, przez co AI będzie w stanie śledzić preferencje i zachowania użytkownika. Na tej bazie następnie przygotuje różne rekomendacje oraz porady. Microsoft zapewnia jednak, że to użytkownik będzie mógł wybrać, jakie informacje mają być przetwarzane przez Copilota.

Spersonalizowany wygląd i zadania w przeglądarce

Microsoft aktywnie pracuje nad personalizacją Copilota, ale ta funkcja zostanie dopiero dodana w niedalekiej przyszłości. Użytkownicy będą mogli np. zmienić wygląd swojego asystenta AI. Podobnie jest z wykonywaniem zadań w przeglądarce – Copilot wprowadzi funkcję „Actions”, która jest bliźniaczo podobna do Operatorów OpenAI. Sztuczna inteligencja będzie mogła wykonywać zadania za pomocą przeglądarki, takie jak np. kupno biletów lotniczych, rezerwowanie miejsca w restauracji czy robienie zakupów.

Aktualizację otrzymało również Copilot Vision, które w systemie Windows będzie mogło widzieć to, co znajduje się na ekranie w innych aplikacjach lub plikach. Dzięki temu będzie odpowiadać na pytania użytkowników lub wchodzić w interakcje z inną zawartością.

Microsoft zapowiedział, że wdraża te zmiany już na produkcję w „wersjach wstępnych”, a następnie w kolejnych miesiącach będzie to rozwijać. Warto jednak podkreślić, że nie wszyscy otrzymają tę aktualizację od razu, gdyż będzie ona sukcesywnie wdrażana. Na moment pisania artykułu nowe funkcje nie są u mnie jeszcze dostępne.