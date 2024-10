Microsoft Office 2024 dostępny w sprzedaży. Tanio nie jest

„Pudełkowy” Microsoft Office jeszcze istnieje. Co więcej, właśnie pojawiła się wersja oznaczona jako 2024. Niestety, musimy przygotować się na niemały wydatek, jeśli chcemy stać się użytkownikiem tego pakietu biurowego.

Co nowego w Microsoft Office 2024?

Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy jednak niekoniecznie, świat płatnego oprogramowania poszedł w kierunku modelu subskrypcyjnego. Natomiast wersje pudełkowe, oferujące często dożywotnią licencję są coraz rzadziej spotykane. Po prostu model subskrypcyjny opłaca się deweloperom, a także jest komfortowy dla wielu użytkowników.

Dotyczy to również niezwykle popularnego pakietu biurowego, który dziś oferowany jest w formie subskrypcji pod nazwą Microsoft 365. Dla osób, które niezbyt są przekonane do takiego rozwiązania, istnieje jednak bardziej klasyczna wersja. Co więcej, firma z Redmond wydała właśnie Microsoft Office 2024.

Nowa wersja nie jest dużą rewolucją, ale przynosi kilka zmian wartych odnotowania. Należy zaznaczyć, że są to przede wszystkim nowości, które już wcześniej trafiły do użytkowników Microsoft 365. Otrzymujemy między innymi odświeżony domyślny motyw, który stworzony jest zgodnie z zasadami projektowania Fluent Design. Dzięki temu, Office 2024 lepiej pasuje do interfejsu Windowsa 11.

W przypadku programu Excel mamy chociażby nowe funkcje związane z używaniem tekstu i tablic w arkuszach kalkulacyjnych, a także nowość o nazwie IMAGE, która pozwala pobierać obrazy z sieci. W PowerPoint znajdziemy rozwiązanie cameo, które zapewnia funkcję wstawiania transmisji z kamery na żywo do slajdów. Z kolei w Outlooku mamy dostęp do lepszej wyszukiwarki zapewniającej bardziej trafne wyniki dotyczące wiadomości, załączników, kontaktów i wpisów w kalendarzu.

W programach Word, Excel i PowerPoint dostajemy też wygodną metodę wstawiania obrazów z urządzeń działających pod kontrolą Androida. Pojawiła się jeszcze obsługa formatu OpenDocument format (ODF) w wersji 1.4. Do tego dochodzi szereg innych nowości, mniejszych usprawnień i poprawek, które mają zwiększyć sprawność i stabilność działania oprogramowania.

Ile kosztuje Microsoft Office 2024?

Nowa wersja Microsoft Office przeznaczona jest dla komputerów z Windows 10 i 11. Dostępna jest również na Maki, które działają pod kontrolą jednej z trzech najnowszych wersji macOS.

Pakiet biurowy sprzedawany jest w dwóch wersjach. Pierwsza składa się z programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote, a jej cena wynosi 639,99 złotych. Natomiast druga wersja, która skierowana jest nie tylko dla użytkowników domowych, ale też małych firm, została wyceniona na 1299 złotych. Zawiera ona dodatkowo program Outlook.