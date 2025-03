Z przeglądarki na Steam. GeoGuessr na nowej platformie

GeoGuessr to gamingowy fenomen, który od 2020 roku przeżywa drugą młodość. Po opracowaniu gry w formie aplikacji na Androida i iOS, przyszedł czas na kolejną platformę, która może przyciągnąć nowych graczy.

O co chodzi w GeoGuessr?

Klasyczna rozgrywka w GeoGuessr opierała się na pięciu rundach. W każdej z nich należało wskazać lokację miejsca, które oglądaliśmy z perspektywy otrzymywanych zdjęć – najczęściej z Google Street View. W zależności od tego, jak dokładnie wskazaliśmy punkt na mapie, tyle otrzymywaliśmy punktów (mogliśmy uzyskać do 5000 punktów za jedno trafienie). Z czasem pojawiły się dodatkowe tryby pokroju Battle Royale, Duels, Streaks czy Maprunner.

Największy wzrost popularności w ostatnich latach GeoGuessr zawdzięcza okresowi pandemii – rekord odwiedzin padł w lipcu 2022 roku, kiedy w tytuł grało około 40 milionów kont. Pojawiły się również dedykowane aplikacje na urządzenia mobilne czy… zawody esportowe. Teraz okazuje się, że największa platforma cyfrowa na PC będzie mogła pochwalić się własną wersją gry.

Geograficzna zgadywanka na Steam

Rdzeń gry pozostanie ten sam co w przeglądarkowej wersji – nadal będziemy szukać miejsca na świecie, gdzie dane zdjęcie zostało zrobione. Gra porzuci jednak niesławny model subskrypcyjny wprowadzony w 2024 roku.

Przypominam: dopóki nie zapłacicie co najmniej 9,99 złotych miesięcznie, możecie zagrać tylko 3 rundy co 12 godzin w wersji przeglądarkowej (zresztą, dodatkowe tryby również zostały zablokowane dla darmowych użytkowników).

GeoGuessr Steam Edition (źródło: Steam)

Zamiast tego pojawi się darmowy, mocniejszy nacisk na rywalizację i wspinaczkę na szczyt tabeli rankingowej. Wraz z awansem pojawi się dostęp do nowych funkcji i trybów pokroju No Move czy kultowego NMPZ (No Move No Pan No Zoom). Ci, którym nie w smak punktowane potyczki, będą mogli spróbować swoich sił w pozarankingowych pojedynkach.

Warto zaznaczyć, że subskrypcja wariantu przeglądarkowego nie przełoży się na dostęp do rozszerzonej edycji gry na platformie Valve i vice versa. Pojawi się za to opcja cross-play’u pomiędzy graczami.

GeoGuessr pojawi się we wczesnym dostępie na Steam w kwietniu 2025 roku. Ciekawe, czy oprócz osiągnięć sugerowanych przez profil tytułu na platformie Valve, możemy spodziewać się też kolekcjonerskich kart w przyszłości.