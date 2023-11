Ten ex-flagowiec Samsunga zyskał właśnie nowszą wersję systemu Android

Samsung sukcesywnie realizuje swój ambitny plan aktualizacji oprogramowania smartfonów. Tempo jest szybkie, bo większa część kompatybilnych urządzeń ma zostać usprawniona jeszcze w 2023 roku. Na sam koniec listopada producent zapewnia wsparcie dla modelu Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra z nowym One UI 6

Już od czasu premiery Androida 14 posiadacze smartfonów Samsung Galaxy tęsknie wyczekiwali wieści dotyczących planów aktualizowania urządzeń do wyższej wersji systemu. Jak można było się domyślić, w pierwszej kolejności taki przywilej spotkał posiadaczy tegorocznych topowych konstrukcji. Starsze, choć wciąż bardzo dobre telefony, musiały poczekać na swoją kolej.

Na przykład Samsungi z serii Galaxy S23 otrzymały Androida 14 pod koniec października. Było więc tylko kwestią czasu, kiedy producent otworzy możliwość pobierania nakładki systemowej One UI 6 kolejnym, ex-flagowym modelom.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (fot. Tabletowo)

I stało się: nasi Czytelnicy informują, że powiadomienie o aktualizacji pojawiło się na Galaxy S21 Ultra, a więc topowym modelu Samsunga z początku 2021 roku. Sprzęt ten startował z Androidem 12 na pokładzie, a teraz może pobierać Androida 14 wraz z nowym One UI 6.

Co nowego w One UI 6?

Ogólnie rzecz biorąc – Samsung nieco „posprzątał” swoją nakładkę systemową. Przeorganizowano sekcję skrótów w panelu szybkiego dostępu, pojawiającego się po przeciągnięciu palcem w dół po ekranie. Zmienił się widżet pogody oraz dodano więcej opcji personalizacji ekranu blokady. Mamy więcej możliwości edycji zdjęć wprost z aplikacji Galeria. Łatwiej też zarządza się kontem dziecka z pomocą funkcji wywoływanych zdalnie.

Samsung One UI 6 (fot. Tabletowo.pl)

Jeśli chcemy sprawdzić, kiedy nasz smartfon Samsunga dostanie Androida 14 z nakładką One UI 6, odsyłam Was do listy takich modeli. Całkiem możliwe, że producent wkrótce wyda osobną aktualizację, poprawiającą błąd, który pojawił się w najnowszych edycjach tego oprogramowania. Oby!

Dzięki za info, Tomasz!