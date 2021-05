I pyk, 17 złotych w kieszeni. Among Us za darmo w Epic Games Store!

Jeszcze parę miesięcy temu Among Us był niekwestionowanym liderem w rankingu popularności gier. Dziś, tytuł ten cieszy się nieco mniejszym zainteresowaniem niż kiedyś, ale i tak chętnych do zabawy nie brakuje — tym bardziej teraz, gdy Epic Games Store rozdaje grę tę całkowicie za darmo!

Among Us za darmo w Epic Games Store

Co to za promocja? Przecież Among Us jest za darmo! Otóż… i tak, i nie, bo Among Us na PC i konsolach kosztuje — i to całe 17 złotych! Zaś na Androidzie i iOS w Among Us zagrać możemy za darmo. Taki o to model dystrybucji wymyśliła sobie firma InnerSloth. W przypadku Epic Games Store mowa tu oczywiście o wersji na PC gry, więc teoretycznie zaoszczędzić tu możemy kilkanaście złotych.

Nie tak dawno do gry trafiła nowa zawartość — w tym ogromna mapa statku powietrznego!

Czym Among Us jest? Pewnie większość z Was wie, ale wypadałoby to przybliżyć mniej zorientowanym graczom. A jest to bez wątpienia świetna gra imprezowa, w którą grać można w maksymalnie 10 osób, z których to losowani są zwykli załoganci statku (lub pracownicy stacji kosmicznej — w zależności od wybranej przez nas mapy), a także zdrajcy. Ci pierwsi muszą wykonywać określone zadania, a ci drudzy… muszą im w tym przeszkodzić. I choć całość wydawać się może prosta, to uwierzcie mi — Among Us wciąga jak diabli!

Wymagania sprzętowe Among Us:

System operacyjny: Windows 7 SP1+ Procesor: Ze wsparciem dla systemu instrukcji SSE2 Pamięć RAM: 1 GB Wolne miejsce na dysku: 250 MB

Jak można się spodziewać po oprawie graficznej, wymagania sprzętowe Among Us nie są zbyt wysokie. Jednak i tak, w tytuł ten nie zagramy na komputerach z MacOS — w przypadku PC, wspierany jest tylko system Windows. W ustawieniach nie szukajcie języka polskiego — niestety go nie znajdziecie.

Among Us możecie przypisać sobie za darmo do konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu do 3 czerwca 2021 roku do godziny 17:00. Wtedy też udostępniona zostanie kolejna darmowa gra, która jak na razie pozostaje tajemnicą.