Najczęściej pobierana gra mobilna w 2020 roku? Zaskoczenia brak

Rok 2020 bez dwóch zdań należał do gry Among Us, jeśli chodzi o rozgrywkę mobilną. Jest to jeden z nielicznych przykładów, gdzie światowa pandemia koronawirusa pozytywnie wpłynęła na sprzedaż i popularność jakiegoś produktu. Bo, co jak co, ale o Among Us trzeba powiedzieć jedno – ze świecą szukać na rynku innej gry, która tak licznie łączyła znajomych przez sieć podczas lockdownu!

Among Us prawdziwym hitem roku 2020!

Według serwisu apptopia.com, Among Us było najpopularniejszą grą mobilną 2020 roku, która na całym świecie została pobrana aż 264 milionów razy (!!!), bijąc w ten sposób dotychczasowych rekordzistów, czyli nadal bardzo popularne PUBG Mobile i grę Roblox. W samej Ameryce Among Us pobrano aż 41 milinów razy!

Na popularność Among Us na urządzeniach mobilnych bez wątpienia przyczyniła się cena samej gry. Na PC za tytuł studia InnerSloth musimy zapłacić „aż” 18 złotych, a na Androidzie i iOS gra jest w pełni darmowa, choć oczywiście w Among Us występują mikrotransakcje w postaci przedmiotów kosmetycznych dla naszej postaci.

W zdobyciu dużej popularności gry pomóc musiały również bardzo niskie wymagania sprzętowe Among Us i proste zasady rozgrywki, przyciągające nawet takie osoby, które na co dzień raczej z grami komputerowymi nie mają zbyt wiele wspólnego.

Do tego wszystkiego swoje „trzy grosze” dorzucili również YouTuberzy i streamerzy, którzy bardzo zareklamowali ten tytuł w sieci, dzięki czemu Among Us dwa lata po swojej premierze, stanął na najwyższym stopniu podium rankingu najpopularniejszych gier 2020 roku na urządzeniach mobilnych.

A czy Wy graliście lub nadal gracie w Among Us? ;)

Obecnie Among Us dostępne jest na PC, Androidzie, iOS i Nintendo Switch. W przyszłości studio InnerSloth planuje wydać Among Us na Xbox One i Xbox Series X|S. Liczę, że z jakimiś specjalnymi dodatkami stworzonymi z myślą o nowej generacji ;) może 8K i 120 FPS?

Warto też dodać, że po ostatnich skokach popularności gry, twórcy zdecydowali się na dalszy rozwój Among Us. W najbliższym czasie do gry trafi między innymi całkowicie nowa mapa.