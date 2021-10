Wiemy, kiedy Among Us pojawi się na konsolach. Oby nie było na to za późno

Among Us szturmem podbiło komórki i pecety w zeszłym roku. Sam byłem zaskoczony jak łatwo potrafiłem zarywać nocki w tym uroczym polowaniu na podejrzanych. Rok po oryginalnej fali zainteresowania, znamy wreszcie datę premiery na konsolach. Tylko czy nie jest na to już za późno?

Among Us – polowanie na „susów”

14 grudnia 2021 – na ten dzień została zaplanowana premiera Among Us na konsolach. Mowa konkretnie o PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S|X. Co ważne – w przypadku konsol Xbox, gra od razu zadebiutuje także w abonamencie Game Pass. Wersja na Nintendo Switch pojawiła się jeszcze w 2020 roku, podczas oryginalnego szturmu „susów” do popkultury. Oficjalną informację na temat premiery gry na dużych konsolach Sony podało jeszcze w zeszłym roku, podczas kwietniowego State of Play.

Jest to jedna z niewielu produkcji, która będzie wspierać cross-play między telefonami, pecetami oraz konsolami. Ekskluzywną zawartość otrzyma jedynie PlayStation, w postaci skina inspirowanym marką Ratchet & Clank – pojawi się członek załogi, który wygląda jak Ratchet oraz zwierzątko przypominające Clanka. Nie wykluczone jednak, że Innersloth nawiąże współpracę także z innymi producentami konsol, wrzucając do poszczególnych wersji gry konkretne skiny.

Czy nie za późno?

Jak donosi serwis The Verge, Among Us było w 2020 roku najchętniej pobieraną grą na urządzeniach mobilnych. W międzyczasie zdążyła się też przetoczyć fala popularności Fall Guys: Ultimate Knockout, które także wystrzeliło jako hit znikąd. Moim zdaniem rok po oryginalnej fali zainteresowania to za długo, żeby teraz promować Among Us. Szał troszeczkę przeminął, więc trudno będzie zachęcić casualowych graczy do zakupu produkcji na nowej platformie – nawet jeśli jej koszt wyniesie zapewne równowartość 5 dolarów.

Cała nadzieja tkwi zatem w rozwoju gry. Innersloth planuje jeszcze w tym roku dodanie piątej mapy, zabawę w chowanego oraz kosmetykę wizjerów dla członków załogi. W przypadku konsol Microsoftu sprawa jest ułatwiona – gra debiutuje w usłudze Game Pass, co z pewnością ułatwi znalezienie nowych lub powracających graczy.