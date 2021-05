Horizon: Forbidden West! Zobacz gameplay z pokazu Sony State of Play!

PlayStation zaprezentowało nowy gameplay z Horizon: Forbidden West! Wczorajszy State of Play w całości skupił się na najnowszym dziele programistów z Guerilla Games.

Technologiczny obłęd

W najnowszej przygodzie Aloy będzie się poruszać głównie po zachodnim wybrzeżu zdewastowanej Ameryki, pokazując też post-apokaliptyczne San Francisco. Pomimo upływu czterech lat od ostatniej gry, wojowniczka nie straciła ani krzty swojego kunsztu. Wręcz przeciwnie!

Fragment rozgrywki przygotowany przez Guerilla Games, pokazał mnóstwo walki na przepięknych, otwartych przestrzeniach. Największe wrażenie zrobiła na mnie jednak sekcja podwodna, w której Aloy skutecznie ukryła się przed napastnikami. Tych było mnóstwo, ponieważ cały fragment polegał na uratowaniu z opresji Erenda, który wrócił chyba tylko po to, by znowu wpaść w tarapaty. Nowa frakcja przejęła kontrolę nad mecha-zwierzakami, co oznacza dla bohaterów same kłopoty.

Podwodne sekcje w Horizon: Forbidden West wyglądają obłędnie! (źródło: PlayStation)

Nowe zabawki w Horizon: Forbidden West

Kolejne zagrożenia, jakie czyhają na główną bohaterkę gry, to idealna okazja dla Guerilla Games, by wprowadzić kilka nowych mechanik do rozgrywki. Jak słusznie zauważył serwis Collider, od teraz Aloy będzie mogła korzystać z hologramowego glidera czy wreszcie maski pozwalającej oddychać pod wodą. Aloy nie zawaha się też użyć linki z hakiem, bo to ostatnio modne w grach. Wraca również przejmowanie kontroli nad mecha-zwierzakami, tylko że wrogowie także mogą to robić, co z pewnością doprowadzi do niejednej interesującej potyczki.

Kiedy premiera? Tego nie wie nikt

Niestety, Guerilla Games w swojej prezentacji nie podało żadnej, nawet orientacyjnej daty premiery Horizon: Forbidden West. Warto zaznaczyć, że to najprawdopodobniej będzie ostatni tytuł PlayStation Studios, jaki ukaże się także na PlayStation 4.

Podczas prezentacji na State of Play oczywiście pokazano rozgrywkę na PS5, lecz patrząc na ostatnie dane z Sony, wydaje mi się, że raczej niewielu graczy zdecyduje się na ukończenie tej gry na starszej siostrze PlayStation 5. Kto wie, może ostatecznie Sony anuluje ten port. W międzyczasie sprawdźcie koniecznie gameplay i dajcie znać, czy Horizon: Forbidden West do Was przemawia.