GTA: The Trilogy – cena, wymagania oraz data premiery. Być może to więcej niż remaster!

Rockstar Games nie bierze jeńców, podając do publicznej informacji cenę, wymagania oraz datę premiery odnowionej trylogii GTA! Nic w tym dziwnego, ponieważ to właśnie dzisiaj przypada 20-lecie trzeciej odsłony sagi – gry, która zrewolucjonizowała branżę w 2001 roku.

GTA to remaster w konkretnej cenie

11 listopada 2021 roku – na ten dzień Rockstar Games zaplanowało datę premiery GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Szkocki developer wycenił tę paczkę na 269 złotych. Jej zawartość to odświeżone GTA III, Vice City oraz San Andreas. Warto zaznaczy, że cena ta dotyczy wersji na PC, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz Xbox One. Nie znamy jeszcze wartości trylogii na nową generację konsol, choć można zgadywać, iż ta będzie nieco droższa. Co ważne, paczka doczeka się polskiej lokalizacji, dzięki czemu wszystkie trzy odsłony GTA będą teraz grywalne w naszym języku.

Każda gra z klasycznej trylogii będzie teraz zawierać usprawnienia graficzne w oświetleniu oraz odległości rysowania, a także sterowanie przeniesione rodem z Grand Theft Auto V. Samo to może wskazywać, iż nie będziemy mieli do czynienia z prostym remasterem, a znacznie zaawansowanym usprawnieniem podstawowych gier, pamiętających jeszcze czasy PlayStation 2.

Wymagania sprzętowe dla komputerów

Dość ciekawie prezentują się wymagania sprzętowe dla komputerów PC, które zdecydowanie przewyższają to, co prezentowała sobą oryginalna trylogia GTA. Na oficjalnej stronie internetowej Rockstar Games można już je znaleźć, dlatego rzućmy okiem na minimalne oraz rekomendowane przez developera konfiguracje.

Aż 8 GB pamięci RAM w minimalnych wymaganiach sprzętowych GTA: The Trilogy! Włos się jeży na głowie, myśląc na jakich konfiguracjach działały oryginalne produkcje (źródło: Rockstar Games)

Trudno uwierzyć, że cała, niemalże nienaruszona trylogia zajmie około 45 GB przestrzeni dyskowej. To musi być o wiele więcej niż remaster trzech starych odsłon gier. Rockstar Games spotkałby się z ogromnym sprzeciwem graczy, gdyby cena 269 złotych nie byłaby usprawiedliwiona odpowiednią zawartością. Najbardziej cieszy mnie jednak usprawnione sterowanie – pod tym kątem trylogia zestarzała się chyba najbardziej.

Mała aktualizacja:

Rockstar Games poinformowało, że abonenci Xbox Game Pass będą mogli sprawdzić w akcji GTA: San Andreas – The Definitive Edition wraz z premierą gry. Subskrybenci PlayStation Now otrzymają nieco mniej łakomy kąsek, bo GTA III – The Definitive Edition, i to dopiero 7 grudnia. Widać, że zarówno Sony jak i Microsoft negocjowały z szkockim gigantem ekskluzywność trylogii dla abonamentów, dlatego Rockstar postanowił ich pogodzić.