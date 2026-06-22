Tidal pomoże Ci stworzyć doskonałą playlistę

Choć Tidal nie może poszczycić się taką popularnością jak Spotify, Apple Music czy YouTube Music, to ma swoje grono oddanych użytkowników. Jeśli znajdujesz się wśród nich, to bardzo możliwe, że docenisz dwie funkcje, jakie pojawiły się w tej muzycznej aplikacji. Przypadną Ci do gustu szczególnie wtedy, gdy lubisz tworzyć sety i listy odtwarzania.

Tidal pokaże tempo i tonację utworów na liście odtwarzania

Tidal w aplikacji na komputery wyświetla teraz więcej informacji o utworach na listach odtwarzania. Obok tytułu, wykonawcy, albumu i czasu trwania pojawiły się dwie nowe kolumny – jedna przedstawia tempo (w BPM, czyli uderzeniach na sekundę), druga zaś tonację (tu do wyboru są dwa warianty: zapis klasyczny lub w systemie Camelot).

Informacje te mogą okazać się pomocne na przykład przy tworzeniu playlist dostosowanych do określonego nastroju albo też o konkretnym przeznaczeniu (chociażby dynamicznych ścieżek dźwiękowych do treningów). Mogą się również przydać DJ-om opracowującym swoje sety.

Tidal wyświetla informacje o tempie i tonacji (źródło: Tidal)

Utwory będą płynnie przechodzić

Z myślą o DJ-ach, jak i amatorskich miłośnikach playlist, zaprojektowana została również druga nowa (choć nie do końca, bo raczej należałoby napisać: powracająca) funkcja w aplikacji Tidal, mianowicie Crossfade. Sprawia ona, że następujące po sobie utwory nachodzą na siebie (koniec jednego przechodzi płynnie w początek drugiego) – użytkownik może wybrać, jak długie ma być to przejście (od 1 do kilku sekund).

Tidal oferuje funkcję Crossfade (źródło: Tidal)

To bardzo fajne dodatki, choć zdecydowanie nie nowatorskie, jako że podobną funkcjonalność od pewnego czasu oferuje Spotify. Samo nachodzenie na siebie utworów jest zaś powszechnie przyjętym standardem (obecnym też chociażby w Deezerze czy Apple Music – ten drugi serwis oferuje nawet automatyczne ustawienie długości przejścia).

Ile obecnie kosztuje Tidal?

Przypomnę, że aktualnie standardowa cena Tidal dla pojedynczego użytkownika wynosi 21,99 złotych miesięcznie. Studenci mogą liczyć na 50% rabatu, a innym sposobem na oszczędności jest abonament rodzinny (pozwalający na utworzenie maksymalnie 6 kont) – jego cena to 34,99 złotych miesięcznie. W każdym pakiecie można liczyć na muzykę w jakości HiRes FLAC, brak reklam i funkcję odtwarzania offline.