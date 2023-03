Amazon wprowadza nowe oznaczenie przy produktach. To ważna informacja dla klienta

Zapewne większość z nas coraz częściej dokonuje zakupów online. Niestety, czasami możemy trafić na słabej jakości produkty, które nie spełniają naszych oczekiwań. Całe szczęście przedmioty zakupione w sieci możemy zwrócić bez większych przeszkód. Amazon wprowadza rozwiązanie związane właśnie z tym faktem.

Amazon zasugeruje klientowi, żeby lepiej tego nie kupował

Często przed zakupem, by upewnić się, że wybrany przez nas produkt jest dobrej jakości i spełnia swoje zadanie, zerkamy na opinie innych użytkowników, a także na liczbę sprzedanych sztuk. Może to jednak okazać się bardzo mylne, ponieważ handel opiniami w internecie to powszechne zjawisko, z którym zresztą UOKiK stara się walczyć, nakładając na firmy kary pieniężne.

Jeśli chodzi o liczbę sprzedanych sztuk danego produktu (taki licznik występuje m.in. na Allegro), to również nie jest to najlepszy wyznacznik jego jakości. Może się okazać, że 90% z zakupionych przez klientów sztuk zostało zwróconych, a taką informacją sprzedawca nie pochwali się na stronie oferty.

Amazon postanowił jednak zmienić ten stan rzeczy. Przy niektórych produktach na platformie pojawiło się nowe oznaczenie, które w wielu przypadkach może przesądzić o ostatecznej decyzji zakupowej. Nowe oznaczenie to „Często zwracany przedmiot: sprawdź szczegóły produktu i recenzje klientów, aby dowiedzieć się więcej o tym produkcie”.

Nowe oznaczenie w Amazon (źródło: The Verge)

Warto jednak pokreślić, że ten alert nie jest jeszcze widoczny dla wszystkich użytkowników. Sam starałem się znaleźć przykład takiego oznaczenia, jednak nie udało mi się to. Źródła sugerują, że Amazon wprowadza system stopniowo lub testuje go w ograniczonym zakresie. To wyjaśniałoby, dlaczego nowość pojawiła się tylko u niektórych użytkowników. Nie jest jeszcze także pewne, na jakich dokładnie rynkach pojawi się komunikat „Często zwracany przedmiot”.

Po co takie rozwiązanie?

Nowe oznaczenia nie powstały jedynie z myślą o klientach. Z ich powstaniem wiąże się przede wszystkim trudna sytuacja gospodarcza. W czasie pandemii zwroty zakupionych produktów w całej branży gwałtownie wzrosły i nadal są znacznie wyższe niż przed pandemią.

Firmy oferują zwroty i wymianę produktów jako udogodnienie dla klientów, ale trzeba pamiętać, że takie usługi mogą być kosztowne. Przetwarzanie zwróconych towarów, wysyłka i inne koszty to wydatki, które obciążają firmę. Ostrzeżenie o częstych zwrotach może skłonić sprzedawców do zmiany oferty lub produktów, aby uniknąć negatywnych skutków dla sprzedaży, a klientów do rozsądniejszych wyborów zakupowych.